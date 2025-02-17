Araçta Hasta Olduğunu Duymasına Rağmen Taksi Şoförü Ambulansa Yol Vermedi

İstanbul'da yaşanan bir olay gün geçtikçe insani duygularımızı kaybettiğimize dair düşüncelerimizin tuzu biberi oldu. Bir ambulans şoförü, taksicinin inat ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Ambulansta hasta vardı ve ambulans şoförü yol vermesi için taksiciyi ikaz ediyordu. Ancak taksici oralı olmadı.