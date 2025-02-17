Araçta Hasta Olduğunu Duymasına Rağmen Taksi Şoförü Ambulansa Yol Vermedi
Araçta Hasta Olduğunu Duymasına Rağmen Taksi Şoförü Ambulansa Yol Vermedi
İstanbul'da yaşanan bir olay gün geçtikçe insani duygularımızı kaybettiğimize dair düşüncelerimizin tuzu biberi oldu. Bir ambulans şoförü, taksicinin inat ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Ambulansta hasta vardı ve ambulans şoförü yol vermesi için taksiciyi ikaz ediyordu. Ancak taksici oralı olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ambulans şoförü aracında hasta olduğunu söyleyerek siren çalmıştı, taksi şoförü ise olduğu yerden kıpırdamamakta inat etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ambulans şoförü yeniden uyararak "Plakanı alıyorum, aracımda hasta var" dese de nafileydi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın