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Araçta Hasta Olduğunu Duymasına Rağmen Taksi Şoförü Ambulansa Yol Vermedi

Araçta Hasta Olduğunu Duymasına Rağmen Taksi Şoförü Ambulansa Yol Vermedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 12:46

İstanbul'da yaşanan bir olay gün geçtikçe insani duygularımızı kaybettiğimize dair düşüncelerimizin tuzu biberi oldu. Bir ambulans şoförü, taksicinin inat ettiği anları cep telefonuyla kayda aldı. Ambulansta hasta vardı ve ambulans şoförü yol vermesi için taksiciyi ikaz ediyordu. Ancak taksici oralı olmadı.

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Ambulans şoförü aracında hasta olduğunu söyleyerek siren çalmıştı, taksi şoförü ise olduğu yerden kıpırdamamakta inat etmişti.

Ambulans şoförü aracında hasta olduğunu söyleyerek siren çalmıştı, taksi şoförü ise olduğu yerden kıpırdamamakta inat etmişti.

Ambulans şoförü yeniden uyararak "Plakanı alıyorum, aracımda hasta var" dese de nafileydi.

Ambulans şoförü yeniden uyararak "Plakanı alıyorum, aracımda hasta var" dese de nafileydi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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