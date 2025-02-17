Bursa'da Bir Yayıncı Evinin Önünde Beklediği İçin Tehdit Edildi, Küfürler Havada Uçuştu

Bursa'da Cunveyt adlı internet yayıncısı başına gelen olayı paylaştı. Canlı yayındayken yanına gelen bir şahıs, neden sokakta durduğuna dair hesap sormuş ardından ise arkadaşlarını toplayıp yeniden karşısına çıkmıştı. İşin garibi tehditler savuran şahsın babası, 'Onun psikolojik sorunları var' diyerek ortamı sakinleştirmek isterken bir yandan da 'Ölmeye yer mi arıyorsun' diyerek alevi harlıyordu.

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