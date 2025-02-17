Bursa'da Bir Yayıncı Evinin Önünde Beklediği İçin Tehdit Edildi, Küfürler Havada Uçuştu

Bursa'da Cunveyt adlı internet yayıncısı başına gelen olayı paylaştı. Canlı yayındayken yanına gelen bir şahıs, neden sokakta durduğuna dair hesap sormuş ardından ise arkadaşlarını toplayıp yeniden karşısına çıkmıştı. İşin garibi tehditler savuran şahsın babası, 'Onun psikolojik sorunları var' diyerek ortamı sakinleştirmek isterken bir yandan da 'Ölmeye yer mi arıyorsun' diyerek alevi harlıyordu.
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Yayıncı kendi evinin önünde motoruyla beklerken yanına gelen kişi orada durmaması gerektiğini söyleyince işler kızışmaya başladı.
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Kısa bir süre sonra tehdit eden şahsın babası da olaya dahil oldu ve tehditlere yenilerini ekledi. Ardından ise arkadaşlarını toplayarak yeniden gelen şahıs küfürler yağdırdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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