Taksim'de Bir Turist, Arkadaşının Fotoğrafını Çektiği Sırada Bir Şahıs Telefonunu Çaldı

Son zamanlarda, hırsızlık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Film gibi bir hırsızlık olayı da İstanbul'da meydana geldi. Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir turist kapkaça uğradı. Kapkaç anı bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kapkaçı gerçekleştiren kişinin o bölgede seyyar satıcılık yapan 24 yaşındaki Eyüp K. Olduğu öğrenildi.
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Endonezyalı Maila Zulaeva isimli kadın, Taksim'de bir arkadaşının fotoğrafını çekerken, Eyüp K. telefonu elinden alıp kaçtı.
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Yerde sürüklenen kadın, hırsızın peşinden koşmaya çalışsa da yetişemedi.
Turistin şikayeti üzerine şahıs, kısa sürede yakalandı. Telefonu sattığı öğrenilen şahısla birlikte, telefonu satın alan telefoncu da gözaltına alındı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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