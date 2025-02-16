Taksim'de Bir Turist, Arkadaşının Fotoğrafını Çektiği Sırada Bir Şahıs Telefonunu Çaldı

Son zamanlarda, hırsızlık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Film gibi bir hırsızlık olayı da İstanbul'da meydana geldi. Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir turist kapkaça uğradı. Kapkaç anı bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kapkaçı gerçekleştiren kişinin o bölgede seyyar satıcılık yapan 24 yaşındaki Eyüp K. Olduğu öğrenildi.