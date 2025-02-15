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Palandöken'deki Çığ Felaketi Karların Altında Kalan Bir Turistin Kamerasına Anbean Yansıdı

Palandöken'deki Çığ Felaketi Karların Altında Kalan Bir Turistin Kamerasına Anbean Yansıdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 19:54 Son Güncelleme: 15.02.2025 - 20:08

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Ülkemiz bir kayak merkezinde yaşanan acı olayı henüz atlatamamışken başka bir kayak merkezinden yine korkutan bir haber geldi. Erzurum, Palandöken'de çığ meydana geldi.  ‘Yusufun Deresi’ mevkisinde meydana gelen çığ kayak merkezinin kuzey pistine aktı. Arama kurtarma ekibinin çalışmalara başladığı bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını açıklandı.

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Çığın düşme anı, yasaklı bölgede kayak yapan bir turistin kamerasına anbean yansıdı.

Çığın düşme anı, yasaklı bölgede kayak yapan bir turistin kamerasına anbean yansıdı.

Çığın altında kalan turistin felaketin eşiğinden döndüğü o anlarda çevredeki vatandaşların kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Çığın altında kalan turistin felaketin eşiğinden döndüğü o anlarda çevredeki vatandaşların kendisini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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