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Kalabalığıyla Bilinirdi: Volkan Patlaması Riski Sebebiyle Boşaltılan Santorini'nin Son Hali Görüntülendi

Kalabalığıyla Bilinirdi: Volkan Patlaması Riski Sebebiyle Boşaltılan Santorini'nin Son Hali Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 15:32

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Yunanistan, Ege Denizi'nde gerçekleşen deprem fırtınasının ardından alarm durumuna geçti. Kısa bir zaman diliminde 1.3 ile 4.8 büyüklüğünde yaklaşık 500 deprem kaydedildi. Santorini Adası sakinleri adayı terk etti. Feribot şirketleri, adadan ayrılanların sayısının arttığını açıklarken, ek uçak seferleri de eklendi. Adada, acil durum ekipleri ve arama-kurtarma köpekleri her an müdahaleye hazır bir şekilde bekletiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFxzl3...
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İnsanların adayı terk etmesinin ardından bomboş halan adanın son hali görüntülendi.

İnsanların adayı terk etmesinin ardından bomboş halan adanın son hali görüntülendi.

Her zaman kalabalık olması ile bilinen adanın adeta bir hayalet adaya dönüşmesi, durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koydu.

Her zaman kalabalık olması ile bilinen adanın adeta bir hayalet adaya dönüşmesi, durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koydu.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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