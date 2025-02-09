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İzlerken Donduk: Bir Grup Vatandaş Bebek Parkı'nda Denize Girdi

İzlerken Donduk: Bir Grup Vatandaş Bebek Parkı'nda Denize Girdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 14:02

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Ülkemiz soğuk havaların etkisi altına girdi. İstanbul da dahil pek çok ilimizde kar yağışı başladı. Bazı illerimizde eğitim-öğretime de ara verildi. Bununla birlikte salgın hastalıklar da başladı. Özellikle soğuğa karşı hassas olanlar için zor günler başladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DF2BD0Po3bh/
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Bebek sahilinde bir grup vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden denize atladı.

Bebek sahilinde bir grup vatandaş soğuk havaya aldırış etmeden denize atladı.

Oldukça eğlenen ve denizin tadını çıkaran insanların o görüntüleri, sadece izlerken bile üşümemize sebep oldu.

Oldukça eğlenen ve denizin tadını çıkaran insanların o görüntüleri, sadece izlerken bile üşümemize sebep oldu.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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