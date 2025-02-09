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Çıkan Görseller Ürküttü: Yapay Zeka'ya Olası İstanbul Depreminde Ortaya Çıkabilecek Sonuç Soruldu

Çıkan Görseller Ürküttü: Yapay Zeka'ya Olası İstanbul Depreminde Ortaya Çıkabilecek Sonuç Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.02.2025 - 12:27

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Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi. Bu konuda geçmişte çok kez sınandık. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde beklenen deprem, bilim insanlarının ve yetkililerin üzerinde durduğu bir diğer önemli konu. Bu durumun ciddiyeti ve olası senaryolar meselenin ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle, deprem gerçeğiyle baş etme konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmak, hayati önem taşıyor.

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Yapay Zeka'ya 'olası İstanbul depreminde ortaya çıkabilecek sonuç' soruldu.

Yapay Zeka'ya 'olası İstanbul depreminde ortaya çıkabilecek sonuç' soruldu.

Özellikle tarihi eserlere ve yapılara odaklanan Yapay Zeka'nın ortaya koyduğu görüntüler ürküttü.

Özellikle tarihi eserlere ve yapılara odaklanan Yapay Zeka'nın ortaya koyduğu görüntüler ürküttü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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