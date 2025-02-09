Çıkan Görseller Ürküttü: Yapay Zeka'ya Olası İstanbul Depreminde Ortaya Çıkabilecek Sonuç Soruldu

Bildiğiniz üzere ülkemiz deprem ülkesi. Bu konuda geçmişte çok kez sınandık. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde beklenen deprem, bilim insanlarının ve yetkililerin üzerinde durduğu bir diğer önemli konu. Bu durumun ciddiyeti ve olası senaryolar meselenin ciddiyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu nedenle, deprem gerçeğiyle baş etme konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmak, hayati önem taşıyor.