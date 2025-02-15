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Palandöken Kayak Merkezi'ne Çığ Düştü! Çığ Düşme Anları Kamerada

Palandöken Kayak Merkezi'ne Çığ Düştü! Çığ Düşme Anları Kamerada

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.02.2025 - 12:44

Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi’nde çığ düştü. Çığın Palandöken Dağı’ndan kayak merkezinin kuzey pistine aktığı açıklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çığın düştüğü anlar bir kayakçının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Palandöken Dağı’nın ‘Yusufun Deresi’ mevkisinde çığ düştü. Dağdan kopan çığ kayak merkezinin kuzey pistine aktı.

Palandöken Dağı’nın ‘Yusufun Deresi’ mevkisinde çığ düştü. Dağdan kopan çığ kayak merkezinin kuzey pistine aktı.

Vali Mustafa Çiftçi, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Bölgede her ihtimale karşı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Vali Mustafa Çiftçi, ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. Bölgede her ihtimale karşı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çığ düşme anları bir kayakçının cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgenin kayağa kapalı olduğu ancak kayakçıların izinsiz girdiği iddia edildi.

Çığ anı bir başka açıdan böyle kaydedildi👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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