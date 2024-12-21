Palandöken Kayak Merkezine Çığ Düştü: 16 Yaşındaki Milli Sporcudan Acı Haber!

Çiftçi, AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti:

'Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmuyor. 15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi.'