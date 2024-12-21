Palandöken Kayak Merkezine Çığ Düştü: 16 Yaşındaki Milli Sporcudan Acı Haber!
Palandöken Kayak Merkezine Çığ Düştü: 16 Yaşındaki Milli Sporcudan Acı Haber!
Palandöken Dağı'na çığ düştü. 3 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin çığ altında kaldığı ve AFAD ekiplerinin olay yerine geldiği öğrenildi. Judo Genç Milli Takımı'nın o sırada tırmanış yaptığı belirtildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden gencin adının Emre Yazgan olduğu paylaşıldı.
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Erzurum Palandöken Dağı'na çığ düştü. Çığın düştüğü esnada Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmandığı ifade edildi. 3 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin çığ altında kaldığı belirtildi.
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kar altından kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi hafif yaralandı.
Vali Çiftçi, saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı'ndan 15 kişinin doğa yürüyüşüne çıktığını belirtti. O anda çığ hadisesinin meydana geldiğini söyleyen Çiftçi, şunları söyledi:
Arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın aynı ekipte kendisi gibi milli sporcu olan ikizi Yunus Yazgan'ın da olduğu ortaya çıktı.
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Çığın düşme anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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