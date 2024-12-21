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Palandöken Kayak Merkezine Çığ Düştü: 16 Yaşındaki Milli Sporcudan Acı Haber!

Palandöken Kayak Merkezine Çığ Düştü: 16 Yaşındaki Milli Sporcudan Acı Haber!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 11:08

Palandöken Dağı'na çığ düştü. 3 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin çığ altında kaldığı ve AFAD ekiplerinin olay yerine geldiği öğrenildi. Judo Genç Milli Takımı'nın o sırada tırmanış yaptığı belirtildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Hayatını kaybeden gencin adının Emre Yazgan olduğu paylaşıldı.

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Erzurum Palandöken Dağı'na çığ düştü. Çığın düştüğü esnada Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmandığı ifade edildi. 3 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin çığ altında kaldığı belirtildi.

Erzurum Palandöken Dağı'na çığ düştü. Çığın düştüğü esnada Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmandığı ifade edildi. 3 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin çığ altında kaldığı belirtildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kar altından kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi hafif yaralandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kar altından kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi hafif yaralandı.

(Fotoğraftaki: Emre Yazgan)

Vali Çiftçi, saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı'ndan 15 kişinin doğa yürüyüşüne çıktığını belirtti. O anda çığ hadisesinin meydana geldiğini söyleyen Çiftçi, şunları söyledi:

Vali Çiftçi, saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı'ndan 15 kişinin doğa yürüyüşüne çıktığını belirtti. O anda çığ hadisesinin meydana geldiğini söyleyen Çiftçi, şunları söyledi:

'3 sporcu kendi çabalarıyla çıkıyorlar fakat 16 yaşındaki bir sporcumuz, ilk çıktığında nefes aldığını ifade etti arkadaşlarımız, sonrasında kurtarılamıyor ve hayatını kaybediyor. Başımız sağ olsun. 1 sporcumuz hayatını kaybetti, 3 yaralımız var.'

Arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Çiftçi, AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti:

'Olayı ilk haber aldığımız andan itibaren AFAD ekiplerimizi, JAK ekiplerimizi, sağlık ekiplerimizi bölgeye sevk ettik, maalesef tüm müdahalelere rağmen bir sporcumuzu kurtarmak mümkün olmuyor. 15 sporcu ve bir antrenörle beraber 16 kişi vardı. 3 yaralımızın durumu iyi, bir sıkıntı yok. Kurtarma çalışmalarımız sona erdi.'

Hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın aynı ekipte kendisi gibi milli sporcu olan ikizi Yunus Yazgan'ın da olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın aynı ekipte kendisi gibi milli sporcu olan ikizi Yunus Yazgan'ın da olduğu ortaya çıktı.

8 yaşında spora başlayan ikizlerin medyada 'Şampiyon ikizler' başlıklı haberlerle yer aldıkları ortaya çıktı. İkizler çeşitli kategorilerde şampiyonluk elde etti. İkizler 2019 yılında yaptıkları röportajda hayallerinin olimpiyatlarda şampiyonluk olduğunu ifade etmişti.

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Çığın düşme anları cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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