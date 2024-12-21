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Emre Yazgan Kimdir? Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden Genç Sporcu Hakkında Merak Edilenler

Emre Yazgan Kimdir? Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden Genç Sporcu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.12.2024 - 12:28

Türkiye güne kara bir haberle uyandı. Palandöken Dağı'na çığ düşmesi sonucu büyük bir felaket yaşandı. İki kişinin çığ altında kaldığı haberi kısa sürede gündem oldu ve Judo Genç Milli Takımı'ndan Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Emre Yazgan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Emre Yazgan kimdir? İşte detaylar...

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Emre Yazgan Kimdir?

Emre Yazgan Kimdir?

Judo Genç Milli Takımı'nın en önemli sporcularından biri olan Emre Yazgan'ın Kocaeli Darıca'da yaşadığı biliniyor. 16 yaşındaki genç sporcu 73 kilo ağırlığında. Bugüne kadar birçok başarısı bulunan genç sporcu, Darıca Fen Lisesi'nde eğitim hayatına devam etmekteydi.

Judo ile ilgilendiği bilinen Emre Yazgan, Judo Federasyonu'nun sayfasında yer alan bilgilere göre siyah kuşak sahibiydi.

Judo ile ilgilendiği bilinen Emre Yazgan, Judo Federasyonu'nun sayfasında yer alan bilgilere göre siyah kuşak sahibiydi.

Kaynak

Ancak Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ felaketi nedeniyle genç yaşında hayatını kaybetti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ancak Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ felaketi nedeniyle genç yaşında hayatını kaybetti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Çiftçi, saat 10.00 sıralarında Judo Genç Milli Takımı'ndan 15 kişinin doğa yürüyüşüne çıktığını ve tam o esnada çığ hadisesinin meydana geldiğini söyledi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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