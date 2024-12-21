Emre Yazgan Kimdir? Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden Genç Sporcu Hakkında Merak Edilenler
Emre Yazgan Kimdir? Çığ Felaketinde Hayatını Kaybeden Genç Sporcu Hakkında Merak Edilenler
Türkiye güne kara bir haberle uyandı. Palandöken Dağı'na çığ düşmesi sonucu büyük bir felaket yaşandı. İki kişinin çığ altında kaldığı haberi kısa sürede gündem oldu ve Judo Genç Milli Takımı'ndan Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Emre Yazgan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.
Peki, Emre Yazgan kimdir? İşte detaylar...
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Emre Yazgan Kimdir?
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Judo ile ilgilendiği bilinen Emre Yazgan, Judo Federasyonu'nun sayfasında yer alan bilgilere göre siyah kuşak sahibiydi.
Ancak Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ felaketi nedeniyle genç yaşında hayatını kaybetti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
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