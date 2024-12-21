Erbain Soğukları Geldi! Meteoroloji Saat Vererek Uyardı AKOM Sıcaklığın 10 Derece Birden Düşeceğini Açıkladı

Bir süredir ilkbahar havasını yaşayan İstanbullular güne sağanak yağış ve adeta buz gibi bir havayla uyandı. Meteoroloji 21 Aralık Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu paylaştı. 13 kente sarı kodlu uyarı 4 kente ise turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji yağışların sabah 06.00 itibarıyla ilk olarak ülkenin batısından başlayacağını ilerleyen saatlerde neredeyse ülkenin tamamında etkili olacağını belirtti. Kuvvetli sağanak yağışlar gece saatlerine kadar devam edecek.

AKOM’un İstanbul için yaptığı uyarıda ise megakentte sıcaklıkların 10 derece düşeceği ifade edildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur etkili olacak.

Öte yandan Aralık ayının sonlarında etkili olan bu soğuğa “Erbain” adı veriliyor. Kış mevsiminin en soğuk günleri olan “Erbain” ya da bir diğer adıyla “Zemherin” 22 Aralık-30 Ocak arasında yaşanıyor.

İşte 21 Aralık Cumartesi gününün hava durum raporu...