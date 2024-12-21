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Erbain Soğukları Geldi! Meteoroloji Saat Vererek Uyardı AKOM Sıcaklığın 10 Derece Birden Düşeceğini Açıkladı

Erbain Soğukları Geldi! Meteoroloji Saat Vererek Uyardı AKOM Sıcaklığın 10 Derece Birden Düşeceğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 10:01

Bir süredir ilkbahar havasını yaşayan İstanbullular güne sağanak yağış ve adeta buz gibi bir havayla uyandı. Meteoroloji 21 Aralık Cumartesi gününe dair hava tahmin raporunu paylaştı. 13 kente sarı kodlu uyarı 4 kente ise turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji yağışların sabah 06.00 itibarıyla ilk olarak ülkenin batısından başlayacağını ilerleyen saatlerde neredeyse ülkenin tamamında etkili olacağını belirtti. Kuvvetli sağanak yağışlar gece saatlerine kadar devam edecek.

AKOM’un İstanbul için yaptığı uyarıda ise megakentte sıcaklıkların 10 derece düşeceği ifade edildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur etkili olacak. 

Öte yandan Aralık ayının sonlarında etkili olan bu soğuğa “Erbain” adı veriliyor. Kış mevsiminin en soğuk günleri olan “Erbain” ya da bir diğer adıyla “Zemherin” 22 Aralık-30 Ocak arasında yaşanıyor.

İşte 21 Aralık Cumartesi gününün hava durum raporu...

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Meteoroloji 21 Aralık Cumartesi gününe dair hava durum raporunu paylaştı. Saat vererek uyaran meteorolojinin haritalarına göre 21 Aralık Cumartesi ülkenin neredeyse tamamı sağanak yağışa teslim.

Meteoroloji 21 Aralık Cumartesi gününe dair hava durum raporunu paylaştı. Saat vererek uyaran meteorolojinin haritalarına göre 21 Aralık Cumartesi ülkenin neredeyse tamamı sağanak yağışa teslim.

Meteoroloji bugün 13 kente sarı 4 kente ise turuncu kodlu uyarı verdi. 

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: 

Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kırklareli, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Konya, Manisa, Tekirdağ.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller ise şöyle sıralandı:

Aydın, Muğla, Antalya, İzmir.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre yağışlar sabah saat 06.00’dan gece 00.00’a kadar devam edecek.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre yağışlar sabah saat 06.00’dan gece 00.00’a kadar devam edecek.

  • Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

  • Yağışlar Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

  • Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise kuvvetli, Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 

  • İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağışlar saat 12.00'a kadar ülkenin batısında etkili olurken ilerleyen saatlerde neredeyse ülkenin tamamında görülecek.

Yağışlar saat 12.00'a kadar ülkenin batısında etkili olurken ilerleyen saatlerde neredeyse ülkenin tamamında görülecek.

Pek çok kente kuvvetli sağanak yağışın yanı sıra çığ tehlikesi ve don uyarısı da yapıldı.

Pek çok kente kuvvetli sağanak yağışın yanı sıra çığ tehlikesi ve don uyarısı da yapıldı.

AKOM’dan yapılan uyarıda ise İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde 15 dereceler civarındaki sıcaklıkların 10 derecelere ineceği belirtildi. Fırtına ve yağış nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da vatandaş uyarıldı.

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Uzmanlar Aralık ayının sonuna gelmemizle birlikte Erbain soğuklarının etkili olacağını belirtiyor. Peki "Erbain soğukları" ne anlama geliyor?

Uzmanlar Aralık ayının sonuna gelmemizle birlikte Erbain soğuklarının etkili olacağını belirtiyor. Peki "Erbain soğukları" ne anlama geliyor?

Öte yandan Aralık ayının sonuyla birlikte yaşanan bu soğuklara “Erbain” ya da “Zemheri” soğukları deniliyor. 

Erbain soğukları 22 Aralık- 30 Ocak tarihleri arasında görülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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