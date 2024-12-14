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Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji'den Hafta Sonu İçin İl İl Uyarı

Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji'den Hafta Sonu İçin İl İl Uyarı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 09:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği açıklandı. Bazı kentlerde kar yağışının etkili olacağı, ayrıca İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yurdun bazı kesimlerinde ise fırtınanın etkili olması bekleniyor.

İşte hafta sonu hava sıcaklıkları...

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Meteoroloji hafta sonu kar yağışı ve sağanak yağış olacağını açıkladı.

Meteoroloji hafta sonu kar yağışı ve sağanak yağış olacağını açıkladı.

14-15 Aralık hava durumu verilerine göre, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında kar yağışı etkili olacak. Kuzey bölgelerde karın etkisini artırması bekleniyor.

Kar yağışının Pazar gününden itibaren Batı bölgelere doğru kayacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışının Pazar gününden itibaren Batı bölgelere doğru kayacağı tahmin ediliyor.

Ancak İstanbul'da bu hafta sonu kar yağışı beklenmiyor. İstanbullular şiddetli sağanak yağışa karşı uyarılıyor. Kentin birçok noktasında yağmur etkili olacak.

Doğu Karadeniz'de devam eden etkili etkili yağışlar, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Doğu Karadeniz'de devam eden etkili etkili yağışlar, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli olacak.

Riza ve Artvin çevresinde ise yer yer şiddetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülecek.

Rüzgar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Muğla kıyılarında ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda etkili olacak. 

Vatandaşların bu noktalarda meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli davranması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları ise Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Hava sıcaklıkları ise Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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