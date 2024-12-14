Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji'den Hafta Sonu İçin İl İl Uyarı
Kar ve Fırtına Geliyor: Meteoroloji'den Hafta Sonu İçin İl İl Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Hafta sonu hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği açıklandı. Bazı kentlerde kar yağışının etkili olacağı, ayrıca İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirtildi. Yurdun bazı kesimlerinde ise fırtınanın etkili olması bekleniyor.
İşte hafta sonu hava sıcaklıkları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji hafta sonu kar yağışı ve sağanak yağış olacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar yağışının Pazar gününden itibaren Batı bölgelere doğru kayacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de devam eden etkili etkili yağışlar, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli olacak.
Hava sıcaklıkları ise Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın