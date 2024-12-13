Dünyanın En 'Yeşil' 100 Üniversitesi Açıklandı: Türkiye'den 7 Üniversite Listeye Girmeyi Başardı!
Dünyanın En 'Yeşil' 100 Üniversitesi Açıklandı: Türkiye'den 7 Üniversite Listeye Girmeyi Başardı!
Her yıl üniversitelerin büyük bir heyecan ve merakla beklediği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları nihayet açıklandı. Açıklanan listeye göre Türkiye'den 7 üniversite ilk 100'e girmeyi başardı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 38. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı elde eden üniversite oldu. Listede bulunan bir diğer üniversitemiz Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 59. sırada yer alırken, Yeditepe Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi kurumlar da listede yer alma başarısı gösterdi.
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Üniversiteler tarafından heyecanla beklenen UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları belli oldu. Ülkemizden 7 üniversite, bu yılın ilk 100 listesine girme başarısı gösterdi.
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Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ilk 100 üniversitenin açıklandığı listede 38. sırada kendine yer buldu.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) de 59. sırada yer aldı. Ülkemizden ilk 100'e giren 7 üniversite sırasıyla şu şekilde👇
Listenin ilk sırasında ise Hollanda'da bulunan Wageningen Üniversitesi yer aldı.
O listeye sosyal medyadan yorumlar gecikmedi👇
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