Hayvan Sahiplenme Kuralları Değişti! Sahiplendiği Hayvanı Kaybedene 3 Yıl Yasak Geliyor!
Hayvan Sahiplenme Kuralları Değişti! Sahiplendiği Hayvanı Kaybedene 3 Yıl Yasak Geliyor!
Toplum sağlığını korumak ve hayvan refahını gözetmek adına yapılan düzenlemelerle 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kanunun Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri esas alınarak hazırlandığını duyurdu. Böylece hayvan sahiplenme kuralları değişti: Sahiplediği hayvanı kaybedene 3 yıl sahiplenme yasağı!
İşte, detaylar...
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Hayvan sahiplerinin sorumlulukları ve sahiplenme koşulları dikkatle ele alındı!
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Hayvan sahipleri, sahiplendikleri hayvanı kaybetmeleri durumunda 3 yıl cezalı olacaklar!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi kapsamında işlemlerin de açıklandığını dile getirdi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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