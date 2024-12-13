Hayvan Sahiplenme Kuralları Değişti! Sahiplendiği Hayvanı Kaybedene 3 Yıl Yasak Geliyor!

“Hayvan bakımevleri, doğal yaşam alanları ve özel hayvan yaşamevlerinin haiz olması gereken şartlar ve çalışma yöntemleri ile sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü kapsamında buralarda yapılacak iş ve işlemler sıralandı. Yönetmelik, hayvan refahının korunması, gözetilmesi ve hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için son derece ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Ayrıca yerel yönetimler başta olmak üzere tüm ilgili kesimlere de bu konuda sorumluluklar yüklemektedir.”

Yönetmelikle birlikte, il hayvanları koruma kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlenerek denetimler ile idari yaptırımların uygulanması yöntemleri de ele alında. Yumaklı konuya ilişkin, “Uygulama yönetmeliği, toplum sağlığının korunması ve hayvan refahının gözetilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla düzenleme, kurallara uyan ve hayvan refahını gözeten hayvan sahiplerinin de haklarını korumaktadır” açıklamasında bulundu.