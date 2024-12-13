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Hayvan Sahiplenme Kuralları Değişti! Sahiplendiği Hayvanı Kaybedene 3 Yıl Yasak Geliyor!

Hayvan Sahiplenme Kuralları Değişti! Sahiplendiği Hayvanı Kaybedene 3 Yıl Yasak Geliyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 10:20

Toplum sağlığını korumak ve hayvan refahını gözetmek adına yapılan düzenlemelerle 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kanunun Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri esas alınarak hazırlandığını duyurdu. Böylece hayvan sahiplenme kuralları değişti: Sahiplediği hayvanı kaybedene 3 yıl sahiplenme yasağı! 

İşte, detaylar...

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Hayvan sahiplerinin sorumlulukları ve sahiplenme koşulları dikkatle ele alındı!

Hayvan sahiplerinin sorumlulukları ve sahiplenme koşulları dikkatle ele alındı!

Hayvan sahiplerinin, hayvanlarını dijital olarak kaydetmesi, hayvanlarına uygun bakım besleme şartlarını sağlaması ve sahiplenmelerin Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılması öngörüldü. 

Hayvanlarının neden olabileceği zararların önlemesi ve gerekli tedbirleri alınması konusunda da hayvan sahiplerinin sorumlulukları net bir şekilde belirlendi. Gerekli tedbirlere rağmen ortaya çıkan zararları tazmin etmekten de hayvan sahipleri yükümlü tutuldu. Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, evlerde hayvan beslenmesine izin verilen durumlarda, kişiler hayvan sahiplenebilecekler.

Hayvan sahipleri, sahiplendikleri hayvanı kaybetmeleri durumunda 3 yıl cezalı olacaklar!

Hayvan sahipleri, sahiplendikleri hayvanı kaybetmeleri durumunda 3 yıl cezalı olacaklar!

Hayvanını terk eden veya sahiplendikleri yıl içerisinde birden fazla kez kaybeden kişiler, 3 yıl içerisinde yeniden hayvan sahiplenemeyecekler. 

Bu karar doğrultusunda kişilerin sahiplenebilecekleri hayvan sayısını da hayvan bakımevlerinden ve il hayvanları koruma kurulları belirleyecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi kapsamında işlemlerin de açıklandığını dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevlerine götürülmesi kapsamında işlemlerin de açıklandığını dile getirdi.

“Hayvan bakımevleri, doğal yaşam alanları ve özel hayvan yaşamevlerinin haiz olması gereken şartlar ve çalışma yöntemleri ile sahipsiz hayvanların popülasyon kontrolü kapsamında buralarda yapılacak iş ve işlemler sıralandı. Yönetmelik, hayvan refahının korunması, gözetilmesi ve hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için son derece ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Ayrıca yerel yönetimler başta olmak üzere tüm ilgili kesimlere de bu konuda sorumluluklar yüklemektedir.”

Yönetmelikle birlikte, il hayvanları koruma kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlenerek denetimler ile idari yaptırımların uygulanması yöntemleri de ele alında. Yumaklı konuya ilişkin, “Uygulama yönetmeliği, toplum sağlığının korunması ve hayvan refahının gözetilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla düzenleme, kurallara uyan ve hayvan refahını gözeten hayvan sahiplerinin de haklarını korumaktadır” açıklamasında bulundu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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