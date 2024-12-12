Kira Artışında Yapay Zekanın Dediği Oldu! Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlığına Yapay Zekalı Emsal Karar!
Kira Artışında Yapay Zekanın Dediği Oldu! Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlığına Yapay Zekalı Emsal Karar!
Son yıllarda gündemden düşmeyen fahiş kira artış talepleri, ev sahipleri ile kiracıların arasını açmaya devam ediyor. Kiracılar ile ev sahipleri uzlaşmakta zorlanırken, işin içine bir de yapay zeka karıştı! Mahkeme, kira hesabını yapay zekaya yaptırdı. ATV Haber'e göre, mahkemeden çıkan emsal karar ile ne ev sahibinin istediği oldu, ne de kiracının: Kazanan ise yapay zeka oldu. Peki, yapay zeka kira bedelini belirleyebilir mi?
İşte, detaylar...
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Fahiş kira artışlarını önlemek için 2022 yılının Haziran ayında uygulamaya giren "yüzde 25 zam sınırı", 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kaldırıldı.
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Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında, mahkeme başkanının önerisi ile yapay zekadan destek alındı. Peki, yapay zeka kira bedelini belirleyebilir mi?
Peki, kira bedeli hesaplamada, "Yapay zekanın verdiği karara güvenecek misiniz?"
Yapay zeka, kira bedelini bilirkişi gibi geçmişe dönük verileri toplayarak belirledi!
15 bin lira kira isteyen ev sahibi ise yapay zekanın 10 bin TL'lik kira bedeline itiraz etmedi!
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Şimdi merak edilen soru: Bundan sonra yapay zekanın kararı bağlayıcı olacak mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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