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Kira Artışında Yapay Zekanın Dediği Oldu! Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlığına Yapay Zekalı Emsal Karar!

Kira Artışında Yapay Zekanın Dediği Oldu! Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlığına Yapay Zekalı Emsal Karar!

Kiracı Ev Sahibi kira
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 12:05

Son yıllarda gündemden düşmeyen fahiş kira artış talepleri, ev sahipleri ile kiracıların arasını açmaya devam ediyor. Kiracılar ile ev sahipleri uzlaşmakta zorlanırken, işin içine bir de yapay zeka karıştı! Mahkeme, kira hesabını yapay zekaya yaptırdı. ATV Haber'e göre, mahkemeden çıkan emsal karar ile ne ev sahibinin istediği oldu, ne de kiracının: Kazanan ise yapay zeka oldu. Peki, yapay zeka kira bedelini belirleyebilir mi? 

İşte, detaylar...

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Fahiş kira artışlarını önlemek için 2022 yılının Haziran ayında uygulamaya giren "yüzde 25 zam sınırı", 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kaldırıldı.

Fahiş kira artışlarını önlemek için 2022 yılının Haziran ayında uygulamaya giren "yüzde 25 zam sınırı", 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kaldırıldı.

Böylece Temmuz ayından itibaren kira artış oranı yeniden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanmaya başlandı. Ancak ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar mahkemeye taşınmaya devam ediyor.

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında, mahkeme başkanının önerisi ile yapay zekadan destek alındı. Peki, yapay zeka kira bedelini belirleyebilir mi?

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlığında, mahkeme başkanının önerisi ile yapay zekadan destek alındı. Peki, yapay zeka kira bedelini belirleyebilir mi?

ATV Haber'e göre yaklaşık 2 ay önce başlayan tartışmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bilirkişi raporu da hazırlandı, ama hem ev sahibi hem de kiracı belirlenen rakama itiraz etti. Bu kez mahkeme heyeti, emsal bir kararla yapay zekadan destek alınmasını istedi. Yapay zeka ise aylar süren tartışmayı matematiksel hesaplarla kısa sürede sonlandırdı. 

Kaynak

Peki, kira bedeli hesaplamada, "Yapay zekanın verdiği karara güvenecek misiniz?"

Peki, kira bedeli hesaplamada, "Yapay zekanın verdiği karara güvenecek misiniz?"

ATV muhabirlerinin, avukat Mahmut Tarhan'a yönelttiği sorunun yanıtı ise son derece dikkat çekiciydi. Tarhan, 'Yani insanoğluna güvensizlik demeyeyim ama yapay zeka güven artışı hususunda evet ilerleme var' dedi.

Yapay zeka, kira bedelini bilirkişi gibi geçmişe dönük verileri toplayarak belirledi!

Yapay zeka, kira bedelini bilirkişi gibi geçmişe dönük verileri toplayarak belirledi!

Teknoloji Editörü Hakkı Alkan'a göre doğru yönergeler verildiğinde, 'Yapay zeka tıpkı bilirkişi gibi geçmişe dönük verileri topluyor.' Tabii işin içine dört işlem de giriyor, 'Bu verilere bakıyor ve bir ortalama çıkartıyor. Bu ortalamayı çıkarttıktan sonra da hızlı bir şekilde teslim ediyor.' Alkan, işlemin sadece 'saniyeler içerisinde yapıldığının' da altını çiziyor.

15 bin lira kira isteyen ev sahibi ise yapay zekanın 10 bin TL'lik kira bedeline itiraz etmedi!

15 bin lira kira isteyen ev sahibi ise yapay zekanın 10 bin TL'lik kira bedeline itiraz etmedi!

Ev sahibi, Türkiye'de bir ilke imza atılan emsal karara itiraz etmese de kiracı evi boşalttı. Mahkemeden çıkan emsal karar kayıtlara geçerken, Avukat İlhan Akdağ, kararın bağlayıcılığı hakkında yorum yaptı.

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Şimdi merak edilen soru: Bundan sonra yapay zekanın kararı bağlayıcı olacak mı?

Şimdi merak edilen soru: Bundan sonra yapay zekanın kararı bağlayıcı olacak mı?

Akdağ'a göre, 'Yapay zeka ile bulunacak sonuç doğru bir sonuç olacaktır. Mahkeme bu sonucu kararına dayanak yapabilecektir ve bu karar tarafları bağlayıcı olacaktır.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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