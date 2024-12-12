Kira Artışında Yapay Zekanın Dediği Oldu! Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlığına Yapay Zekalı Emsal Karar!

Son yıllarda gündemden düşmeyen fahiş kira artış talepleri, ev sahipleri ile kiracıların arasını açmaya devam ediyor. Kiracılar ile ev sahipleri uzlaşmakta zorlanırken, işin içine bir de yapay zeka karıştı! Mahkeme, kira hesabını yapay zekaya yaptırdı. ATV Haber'e göre, mahkemeden çıkan emsal karar ile ne ev sahibinin istediği oldu, ne de kiracının: Kazanan ise yapay zeka oldu. Peki, yapay zeka kira bedelini belirleyebilir mi?

İşte, detaylar...