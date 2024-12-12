Cupra Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, son dönemlerde hızla popülerliğini artıyor. Marka, sportif performanslı modelleri ile lüks ve şıklığı bir araya getiriyor. Güçlü motorlarıyla da rakipleri arasında dikkat çekmeyi başarıyor. Volkswagen Grubu çatısı altında yerini alan Cupra, Aralık ayına özel fiyatlarını da yayınladı. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Aralık ayına ait güncel fiyat listesi