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Cupra Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Cupra Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 09:50

2018 yılında İspanyol otomobil üreticisi Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Cupra, son dönemlerde hızla popülerliğini artıyor. Marka, sportif performanslı modelleri ile lüks ve şıklığı bir araya getiriyor. Güçlü motorlarıyla da rakipleri arasında dikkat çekmeyi başarıyor.  Volkswagen Grubu çatısı altında yerini alan Cupra, Aralık ayına özel fiyatlarını da yayınladı. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Aralık ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

Sportif ve şık tasarımlarıyla tercih edilen Cupra, 4 Aralık'tan itibaren geçerli fiyat listelerini yayınladı. Markanın güncellenen fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatların, dönemlik kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini ise unutmayın.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Aralık 2024

Cupra Terramar Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 2.790.000 TL I Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.650.000 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 3.100.000 I Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.955.000 TL

Cupra Born Fiyat Listesi Aralık 2024

Cupra Born Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 1.890.000 TL

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.995.000 TL

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.250.000 TL 

  • Yeni Cupra LeonVZ 2.0 TSI 300 PS DSG 3.950.000 TL

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Aralık 2024

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.180.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.525.000 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 4.450.000 TL

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Cupra Ateca Fiyat Listesi Aralık 2024

Cupra Ateca Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.200.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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