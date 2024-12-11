Jaecoo Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo'nun yeni ve heyecan verici modeli J7'nin özelliklerini internet sitesi üzerinden inceledik. Ülkemizde 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle satışa sunulan J7, 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış olan J7'nin 2.0T motorlara kafa tutacağı düşünülüyor.

Lüks ve konfor odaklı otomobilin 4x4 ve 4x2 modelleri iç donanım ve yakıt tüketiminde açısından biraz farklı. Mesela yakıt tüketimi 4x2 modelde 7,5 litre iken 4x4 modelde 8 litre.