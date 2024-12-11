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Jaecoo Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

etiket Jaecoo Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 20:45

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Ağustos ayında Türkiye pazarına giren marka, kısa sürede tüketicinin tercihi haline geldi. Çinli otomotiv üreticisi Jaecoo, bu ay da J7 modelinin 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadi, J7'yi biraz daha yakından tanıyalım! Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Çinli otomotiv devi Chery, off-road SUV markası Jaecoo ile de Türkiye pazarının tercih edilen markaları arasında yerini aldı.

Çinli otomotiv devi Chery, off-road SUV markası Jaecoo ile de Türkiye pazarının tercih edilen markaları arasında yerini aldı.

Ağustos ayında Türkiye pazarına giren markanın ilk modeli olan Jaecoo 7, yüksek performansı ve rekabetçi fiyat seçenekleriyle Aralık ayında da otomobil tutkunlarının radarına girdi. 

Gelin, J7'yi biraz inceleyelim 👇

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo'nun yeni ve heyecan verici modeli J7'nin özelliklerini internet sitesi üzerinden inceledik. Ülkemizde 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle satışa sunulan J7, 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış olan J7'nin 2.0T motorlara kafa tutacağı düşünülüyor. 

Lüks ve konfor odaklı otomobilin 4x4 ve 4x2 modelleri iç donanım ve yakıt tüketiminde açısından biraz farklı. Mesela yakıt tüketimi 4x2 modelde 7,5 litre iken 4x4 modelde 8 litre.

İşte, ferah iç mekanı ile Jaecoo 7'nin teknolojik iç donanımı

İşte, ferah iç mekanı ile Jaecoo 7'nin teknolojik iç donanımı

Jaecoo 7'nin 4x4 ve 4x2 modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Multimedya ekranı ise 13.2 inç ve 14.8 inç boyutları ile donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. 

Ayrıca, J7'nin standart donanımı; kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerle güçlendiriliyor. Üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi dikkat çekiyor.

Jaecoo 7'nin akıllı sürüş sistemi ve güvenlik ağına da göz atalım!

Jaecoo 7'nin akıllı sürüş sistemi ve güvenlik ağına da göz atalım!

Otomobilin güvenli sürüş sağlayan donanımında; 10 adet hava yastığı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, otomatik frenleme özelliği, sürücü dikkat izleme ve şerit takip sistemi dikkat çekiyor. 

Büyük ölçüde yüksek dayanımlı çelikten üretilen bir gövdeye sahip olan J7, ARDIS adı verilen her zemine uygun akıllı sürüş sistemi sayesinde ise sürücünün sürüş konforunu da destekliyor.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Aralık 2024

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.025.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım Fırsatı ile Anahtar Teslim Fiyatı: 1.905.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım Fırsatı ile Anahtar Teslim Fiyatı: 2.083.000 TL 

Yukarıdaki fiyatlar, Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenmiş olup 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Fakat tercih ettiğiniz otomobilin standart donanımına ek opsiyon talepleriniz ve kampanyalar doğrultusunda fiyatlarda değişiklik olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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