Nissan Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Nissan Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Nissan, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Dünya çapında tercih edilen güçlü otomobil markaları arasında yer alan Nissan, son yıllarda özellikle SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Markanın Aralık ayına özel kampanyaları ve fiyatları ise yıl bitmeden sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?
İşte, Nissan'ın Aralık ayı güncel fiyat listesi
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Nissan Fiyat Listesi
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Nissan Juke Fiyat Listesi Aralık 2024
Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Aralık 2024
Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Aralık 2024
Nissan X-Trail Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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