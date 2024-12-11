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Nissan Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

etiket Nissan Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 19:32

Japon otomobil üreticisi Nissan, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Dünya çapında tercih edilen güçlü otomobil markaları arasında yer alan Nissan, son yıllarda özellikle SUV modelleriyle dikkat çekiyor. Markanın Aralık ayına özel kampanyaları ve fiyatları ise yıl bitmeden sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Aralık ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi

Nissan Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Nissan, Aralık ayına özel nakit alımlarda geçerli indirimli fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen modeli Qashqai Aralık ayında yenilenen fiyatlarıyla 1.999.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda Nissan'ın 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatlarını' bulabilirsiniz. Fakat ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini de unutmamalısınız.

Nissan Juke Fiyat Listesi Aralık 2024

Nissan Juke Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.749.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.579.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.839.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.669.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 1.929.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.759.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 1.929.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.759.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.019.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.849.900 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Aralık 2024

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.999.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 2.089.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.349.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 2.409.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD 2.489.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 2.429.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD 2.509.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.529.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD 2.609.900 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Aralık 2024

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Aralık 2024

  • e-POWER Skypack 2.424.900 TL

  • e-POWER N-Design 2.514.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.584.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.684.900 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Aralık 2024

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Aralık 2024
renty.ae

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2.700.000 TL 

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 2.900.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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