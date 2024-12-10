Fiat Fiyat Listesi Aralık 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olan Fiat, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın en çok satılan otomobil markası olan Fiat bu yıl da ıl sonunda benzer bir başarı elde edecek gibi görünüyor.

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise marka tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Ancak ödeme seçenekleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.