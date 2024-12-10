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Fiat Fiyat Listesi Aralık 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

etiket Fiat Fiyat Listesi Aralık 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 15:35

İtalyan otomobil devi FIAT, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın en çok satılan otomobil markası olan Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), bu yıl da otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam etti ve yılın ilk yarısına damgasını vurdu. Markanın popüler modelelerindeki kampanyalı fiyatları bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Aralık 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Aralık 2024 Fiat Fiyat Listesi

Aralık 2024 Fiat Fiyat Listesi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olan Fiat, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın en çok satılan otomobil markası olan Fiat bu yıl da ıl sonunda benzer bir başarı elde edecek gibi görünüyor. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise marka tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Ancak ödeme seçenekleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Egea Sedan Easy

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1004.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 889.900 TL 

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.168.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.014.900 TL 

  • Easy 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.044.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 924.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Manuel Dizel 1.282.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.355.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.400.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.457.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.380.900 TL 

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 1.049.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 954.900 TL 

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.104.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 994.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.337.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.445.900 TL 

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.502.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.425.900 TL 

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.159.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.049.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.440.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.500.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Limited Manuel Benzinli 1.214.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyat: 1.104.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Limited Otomatik Dizel 1.555.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.612.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.535.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.132.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.009.900 TL

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.454.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.314.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.137.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.024.900 TL 

  • Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.187.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.074.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel DCT 1.509.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.359.900 TL 

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli Benzinli 1.548.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.451.900 TL 

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.242.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.129.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.564.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.414.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.603.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.506.900 TL 

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.297.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.184.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.619.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.469.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.658.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.561.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Egea Cross Wagon Lounge

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.331.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.234.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli Benzinli 1.625.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.528.900 TL

Fiat 600e Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat 600e Fiyat Listesi Aralık 2024
  • 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.409.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.399.900 TL
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Fiat Panda Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Aralık 2024
  • 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli 865.900 TL (2023 Model)

Fiat 500e Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat 500e Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat 500e HB Fiyat Listesi 

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.485.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.475.900 TL 

Fiat 500e 3+1 Fiyat Listesi 

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.515.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.505.900 TL 

Fiat 500e Cabrio Fiyat Listesi 

  • 87kW / 118HP - 42kWh La Prima by Bocelli Otomatik Elekrikli 1.550.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.540.900 TL 

(2023 Model)

Fiat 500x Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat 500x Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat 500x Cross Plus Fiyat Listesi 

  • 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130HP Cross Plus Otomatik Benzin 1.527.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.517.900 TL 

Fiat 500x Soft Top Fiyat Listesi 

  • 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130HP Soft Top Otomatik Benzin 1.577.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.567.900 TL 

(2023 Model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Aralık 2024

Fiat Topolino Fiyat Listesi Aralık 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 469.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 499.900 TL

  • Topolino Dolcevita 489.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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