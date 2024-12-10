Fiat Fiyat Listesi Aralık 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Aralık 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomobil devi FIAT, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Geçtiğimiz yılın en çok satılan otomobil markası olan Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), bu yıl da otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam etti ve yılın ilk yarısına damgasını vurdu. Markanın popüler modelelerindeki kampanyalı fiyatları bu ay da dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?
İşte, Fiat'ın Aralık 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi
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Aralık 2024 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Aralık 2024
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Aralık 2024
Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Aralık 2024
Fiat 600e Fiyat Listesi Aralık 2024
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Fiat Panda Fiyat Listesi Aralık 2024
Fiat 500e Fiyat Listesi Aralık 2024
Fiat 500x Fiyat Listesi Aralık 2024
Fiat Topolino Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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