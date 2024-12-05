Toyota Fiyat Listesi Aralık 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Kasım ayında 3.053 adet satılarak Türkiye'nin en çok tercih edilen 5. otomobili olan Toyota Corolla, bu ay kampanyalı fiyatlar ile satışta. Tercih edilen otomobil, Aralık ayında 200.000 TL'ye varan indirim ile 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Aşağıdaki fiyatlar ise Toyota'nın son güncellenen 'Tavsiye Edilen Aralık Ayına

Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY' fiyatlarıdır. Bu nedenle fiyatlar kampanya ve modele ait opsiyonlar dahilinde değişiklik gösterebiliyor.