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Toyota Fiyat Listesi Aralık 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

etiket Toyota Fiyat Listesi Aralık 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 16:36

Japon otomobil üreticisi Toyota, Aralık ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Son yıllarda ülkemizde SUV hibrit modelleriyle öne çıkan Toyota, 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında yer alıyor. Avrupa'nın da en çok tercih edilenlerinden olan markanın, motor gücü ve güvenilirliği dikkat çekiyor. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Kasım ayında 3.053 adet satılarak Türkiye'nin en çok tercih edilen 5. otomobili olan Toyota Corolla, bu ay kampanyalı fiyatlar ile satışta. Tercih edilen otomobil, Aralık ayında 200.000 TL'ye varan indirim ile 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Aşağıdaki fiyatlar ise Toyota'nın son güncellenen 'Tavsiye Edilen Aralık Ayına

Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı 2024 MY' fiyatlarıdır. Bu nedenle fiyatlar kampanya ve modele ait opsiyonlar dahilinde değişiklik gösterebiliyor.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Corolla Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.390.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.540.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.674.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.787.500 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.911.000 TL

Yenilenen Corolla Hybrid Fiyatları

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  1.825.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.891.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.940.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.082.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.888.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.941.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.135.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.283.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.313.000 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.590.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.752.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.028.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.151.500 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.590.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.844.000 TL

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Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.590.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.728.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.783.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.953.500 TL

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.424.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.617.500 TL

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Aralık 2024

2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.321.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.653.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.828.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.837.000 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Hilux Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 1.840.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.060.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.220.000 TL

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Toyota Proace City Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Proace City Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.150.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.298.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.386.500 TL

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Aralık 2024

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 D Vision M/T 890.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 930.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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