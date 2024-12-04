BMW Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları
BMW Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
Alman otomotiv üreticisi BMW, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1916 yılında beri lüks ile konforu birleştiren markanın popüler serilerinin anahtar teslim fiyatları dikkat çekti. BMW, geçtiğimiz aya göre fiyatlarında değişiklik yapmadı. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?
İşte BMW'nin 2024 Aralık ayı güncel fiyat listesi
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BMW Aralık Fiyat Listesi
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BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
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BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW Z4 Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW M Modelleri Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
BMW iX Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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