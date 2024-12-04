BMW Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi BMW, Aralık ayına özel anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Otomobil tutkunlarının Aralık ayında da radarına gören BMW 1 serisi, Kasım ayında olduğu gibi 5 Aralık'tan itibaren geçerli olan fiyat listelerinde de 2.447.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıda belirtilen fiyatlar, BMW tarafından belirlenen fiyatlar olup dönemlik kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.