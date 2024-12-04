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BMW Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

etiket BMW Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 00:35

Alman otomotiv üreticisi BMW, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 1916 yılında beri lüks ile konforu birleştiren markanın popüler serilerinin anahtar teslim fiyatları dikkat çekti. BMW, geçtiğimiz aya göre fiyatlarında değişiklik yapmadı. Peki, BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları ne oldu?

İşte BMW'nin 2024 Aralık ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
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BMW Aralık Fiyat Listesi

BMW Aralık Fiyat Listesi

Alman otomobil devi BMW, Aralık ayına özel anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Otomobil tutkunlarının Aralık ayında da radarına gören BMW 1 serisi, Kasım ayında olduğu gibi 5 Aralık'tan itibaren geçerli olan fiyat listelerinde de 2.447.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıda belirtilen fiyatlar, BMW tarafından belirlenen fiyatlar olup dönemlik kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 2.447.500

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW 218i Serisi Gran Coupé Sport Line 2.455.300 TL

  • BMW 218i Gran Coupé M Sport 2.606.500 TL

  • BMW 216d Gran Coupé Sport Line 2.612.500 TL

  • BMW 216d Gran Coupé M Sport 2.762.500 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi

  • BMW 220i Active Tourer Luxury Line 2.474.700 TL

  • BMW 220i Active Tourer M Sport 2.555.700 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW 320i Sedan Sport Line 3.394.400 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 3.598.900 TL

BMW 3 Serisi Touring Fiyat Listesi

  • BMW 330i xDrive Touring M Sport 5.395.500 TL

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 4.001.600 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 4.536.100 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  6.059.200 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Gran Coupé M Sport 4.004.000 TL 

  • BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport 4.566.200 TL

  • Yeni BMW 420i Gran Coupé M Sport 4.079.700 TL

  • Yeni BMW 420i Gran Coupé Edition M Sport 4.727.800 TL

Yeni BMW i4 Fiyat Listesi

  • BMW i4 eDrive40 M Sport  3.654.400 TL

  • BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 4.195.600 TL

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BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni BMW 520i Sedan Luxury Line 4.809.800 TL 

  • Yeni BMW 520i Sedan M Sport 4.926.900 TL 

  • Yeni BMW 520d xDrive Sedan M Sport 6.852.100 TL

BMW i5 Fiyat Listesi

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line 4.469.400 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport 4.666.100 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40  Luxury Line 5.220.000 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 M Sport 5.420.400 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive M 6.736.700 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 6.921.000 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence 14.551.500 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M Excellence 15.151.100 TL

BMW i7 Sedan Fiyat Listesi

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 9.481.500 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 9.763.800 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive Elektrik 10.699.700 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 15.230.900 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 15.814.400 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 15.645.500 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW X1 sDrive20i X-Line 3.471.300 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport 3.540.200 TL

  • BMW X1 xDrive30e M Sport 3.837.400 TL 

BMX iX1 Fiyat Listesi

  • Yeni BMW iX1 eDrive20 X-Line 2.887.100 TL 

  • Yeni BMW iX1 eDrive20 M Sport 2.937.700 TL 

  • Yeni BMW iX1 xDrive30 X-Line 3.669.400 TL

  • Yeni BMW iX1 xDrive30 M Sport 3.724.900 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni BMW X2 sDrive20i M Sport 3.549.100 TL

  • Yeni BMW iX2 eDrive20 M Sport 2.954.700 TL

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BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW X3 sDrive20i X-Line 4.080.400 TL

  • BMW X3 sDrive20i M Sport 4.368.200 TL

BMW iX3 Fiyat Listesi

  • BMW iX3 eDrive20 Impressive 5.065.400 TL 

  • BMW iX3 eDrive30 Impressive 6.029.100 TL

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BMW X7 xDrive40d M Excellence 22.081.600 TL

BMW Z4 Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW Z4 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 5.390.700 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW M235i xDrive Gran Coupé M Performance Edition 4.964.400 TL

  • M3 Sedan Competition M xDrive 11.800.500 TL

  • BMW i4 M50 Elektrik 5.557.700 TL 

  • Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive M 12.265.300 TL 

  • Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M 12.591.900 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive M 6.736.700 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 6.921.000 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 10.699.700 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 3.654.400 TL

  • BMW i4 eDrive40 Edition M Sport  4.195.600 TL

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BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Luxury Line 4.469.400 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport 4.666.100 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 Luxury Line 5.220.000 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 M Sport 5.420.400 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive 6.736.700 TL 

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M 6.921.000 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Aralık 2024

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 9.481.500 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 9.763.800 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 10.699.700 TL

BMW iX Fiyat Listesi Aralık 2024

BMW iX Fiyat Listesi Aralık 2024

  • First Edition Essence Elektrik 326 bg 6.439.700 TL

  • First Edition Sport Elektrik 326 bg 6.482.000 TL 

  • First Edition Sport Elektrik 523 bg 7.265.300 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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