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Audi Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

etiket Audi Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 00:15

Alman otomobil üreticisi Audi, yılın son ayı için merakla beklenen fiyat listelerini yayınladı. Tarihi 19. yüzyıla dayanan marka, yıllardır lüks ve konforu bir arada sunarak otomobil tutkunlarının tercihi oluyor. Otomobil pazarında güçlü bir yere sahip olan markanın, Aralık ayı fiyatlarında ise geçtiğimiz aya göre değişiklik olmadı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5 ve Q8 gibi popüler modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin 2024 Aralık ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Audi, 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak anahtar teslim fiyatlarına internet sitesinde yer verdi. Markanın popüler A3 serisi, Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da 2.267.531 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyat listelerinde bu ay Yenilenen A5 serisi de yerini aldı.

Aşağıdaki fiyatlar, Audi tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlardır. Ancak kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi A3 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.267.531 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.712.362 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.384.819 TL

Audi A4 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi A4 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI. 3.709.463 TL

  • A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI. 4.455.983 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi A5 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.843.193 TL

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 4.316.993 TL

  • A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.505.093 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 4.674.143 TL

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 4.848.743 TL

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Audi A6 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi A6 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.523.473 TL

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.593.913 TL

  • A6 Allroad 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.196.013 TL

Audi A7 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi A7 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 7.783.823 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi A8 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 17.016.291 TL

  • A8 S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 20.071.499 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q2 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.444.587 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q3 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.172.615 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.450.866 TL

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Audi Q4 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q4 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Q4-e-tron 3.679.789 TL

  • Q4 Sportback 45 e-tron 3.796.717 TL

Audi Q5 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q5 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 5.199.773 TL

  • Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.421.773 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q7 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 7.283.933 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q8 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 8.627.363 TL

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Q8 e-tron Advanced 55 quattro 7.639.347 TL

  • Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro 7.803.507 TL

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Audi e-tron GT Fiyat Listesi Aralık 2024

Audi e-tron GT Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Audi e-tron GT quattro. 10.119.564 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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