Audi Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Audi, 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak anahtar teslim fiyatlarına internet sitesinde yer verdi. Markanın popüler A3 serisi, Kasım ayında olduğu gibi Aralık ayında da 2.267.531 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Fiyat listelerinde bu ay Yenilenen A5 serisi de yerini aldı.

Aşağıdaki fiyatlar, Audi tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlardır. Ancak kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.