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Volkswagen Fiyat Listesi Aralık 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

etiket Volkswagen Fiyat Listesi Aralık 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 00:54

1937 yılında kurulan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Aralık fiyatlarını duyurdu. Lüks ve konforu bir arada sunan marka, yıllardır dünyanın en sağlam otomobil üreticileri arasında da yerini alıyor. Otomobil tutkunlarının yeni modellerini yakın markaja aldığı Volkswagen, güncellenen fiyatları ile bu ay da ilgi odağı olacak gibi görünüyor. Peki, Volkswagen'in sevilen modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, ID.4 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in 2024 Aralık ayı için belirlediği güncel fiyatlar

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen fiyat listesi

Volkswagen fiyat listesi

Alman otomobil devi Volkswagen, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olan fiyat listelerini yayınladı. Markanın sevilen modellerinden Polo, geçtiğimiz ay 1.202.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Aralık ayında ise 1.404.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın her modelinde fiyat değişikliği olma da bazı modellerinde güncel fiyatlar dikkat çekti. 

Aşağıdaki fiyatlar ise Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatları olup kampanyalar veya opsiyonel eklemeler nedeniyle değişiklik gösterebilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.404.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.537.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.653.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.894.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.0 TSI 116 PS Life Manuel 1.658.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.853.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Style 1.965.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.039.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.577.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.795.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.022.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.109.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.153.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.303.000 TL

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.581.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.878.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2.120.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.254.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.406.000 TL

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Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni Golf 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.650.000 TL

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R 4.590.000 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.926.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.161.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.409.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.305.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.803.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.991.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.129.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.370.000 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 1.870.000 TL
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Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.393.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.701.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 3.012.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 3.094.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.678.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.706.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.792.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Aralık 2024

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 9.040.000 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 9.440.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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