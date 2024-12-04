Volkswagen Fiyat Listesi Aralık 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Volkswagen, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olan fiyat listelerini yayınladı. Markanın sevilen modellerinden Polo, geçtiğimiz ay 1.202.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Aralık ayında ise 1.404.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın her modelinde fiyat değişikliği olma da bazı modellerinde güncel fiyatlar dikkat çekti.

Aşağıdaki fiyatlar ise Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatları olup kampanyalar veya opsiyonel eklemeler nedeniyle değişiklik gösterebilir.