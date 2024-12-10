Ford Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan Amerikalı otomobil devi Ford, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Uzun zamandır Borsa İstanbul'un en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkat çeken Ford, yılın son ayında da otomobil tutkunlarının radarında yerini aldı. Markanın sevilen modellerinin güncellenen fiyatları bir hayli ilgi gördü. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Aralık ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Aralık ayı fiyat listesi