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Ford Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

etiket Ford Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 15:35

1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan Amerikalı otomobil devi Ford, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Uzun zamandır Borsa İstanbul'un en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkat çeken Ford, yılın son ayında da otomobil tutkunlarının radarında yerini aldı. Markanın sevilen modellerinin güncellenen fiyatları bir hayli ilgi gördü. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Aralık ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Aralık ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Aralık 2024 Ford Fiyat Listesi

Aralık 2024 Ford Fiyat Listesi

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden yeni Puma 1.414.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Marka tarafından belirlenen yılın son kampanyalarını ve güncel fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Ancak sınırlı sayıda kampanyalar ve opsiyonlara göre fiyatların değişiklik gösterebileceğini unutmamalısınız.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Aralık 2024

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium 1.414.500 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.547.700 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 1.732.900 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Focus Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active Stil 1.807.300 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active X 1.796.700 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active Stil 1.596.900 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active X 1.673.900 TL 

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.620.200 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.731.900 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.818.100 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.831.200 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.819.600 TL 

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.765.900 TL

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Aralık 2024

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.096.500 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.376.600 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.495.700 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium ST 2.038.100 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Deluxe, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.727.700 TL

  • Titanium, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 2.078.500 TL

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Ford Ranger Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Ranger Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.268.000 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.427.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.794.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.232.700 TL

  • 4x4, 3.0l Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.391.300 TL

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 1.022.700 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.103.400 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 1.201.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium 1.208.000 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 1.328.900 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active 1.391.900 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.169.800 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.260.800 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium 1.382.600 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active 1.448.800 TL

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Aralık 2024

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Aralık 2024

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.381.000 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Select 2.958.000 TL 

  • SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.635.500 TL 

  • SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik Premium 4.146.700 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik GT 4.527.400 TL

(Model yılı 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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