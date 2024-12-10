Ford Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları
Ford Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan Amerikalı otomobil devi Ford, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Uzun zamandır Borsa İstanbul'un en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkat çeken Ford, yılın son ayında da otomobil tutkunlarının radarında yerini aldı. Markanın sevilen modellerinin güncellenen fiyatları bir hayli ilgi gördü. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Aralık ayı fiyatları ne oldu?
İşte, Ford'un 2024 yılına ait Aralık ayı fiyat listesi
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Aralık 2024 Ford Fiyat Listesi
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Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Aralık 2024
Ford Focus Fiyat Listesi Aralık 2024
Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Aralık 2024
Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Aralık 2024
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Ford Ranger Fiyat Listesi Aralık 2024
Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Aralık 2024
Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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