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Dacia Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

etiket Dacia Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 15:35

Renault bünyesine faaliyet gösteren otomobil üreticisi Dacia, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Romanya'nın tercih edilen otomotiv üreticisi, fiyat listesinde sınırlı sayıda otomobile yer verdi. Markanın popüler modelleri güncel fiyatları ise dikkat çekti. Peki, Dacia Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın 2024 Aralık ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

1999 yılından beri Renault bünyesinde faaliyet gösteren Romanyalı otomobil devi Dacia, Aralık ayı fiyatlarını açıkladı. Aralık ayı fiyat listesinde markanın sevilen modellerinden sadece Jogger ve Spring'in yer aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar, marka tarafından duyurulan güncel fiyatlar olup kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Aralık 2024

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.099.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.149.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Aralık 2024

Dacia Jogger Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.305.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.310.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.335.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.599.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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