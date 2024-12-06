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Citroen Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

etiket Citroen Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 14:53

Fransız otomobil devi Citroen, beklenen Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında yer alan markanın beğeni toplayan modellerinde bu ay özel kampanyalar ve nakit alımlarda indirim seçenekleri mevcuttu. Hatta bazı modeller, yıl bitmeden sıfır otomobil almayı planlayanların listesinde yerini aldı bile. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Aralık 2024

Citroen Fiyat Listesi: Aralık 2024

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın son ayında kampanyalar ve nakitte indirimli ödeme seçenekleri dikkat çekerken, C3, 1.018.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar Citroen'in internet sitesinden yer alan fiyatlardır, fakat kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 👇

Citroen C3 Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen C3 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 1.018.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 1.170.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.210.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE 1.252.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold 1.320.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk) 1.430.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen C4 Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat __1.357.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat __1.471.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.676.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.645.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen C4 X Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.531.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8  Shine Bold 1.676.00 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.640.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.855.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine (Advanced Comfort Koltuklar) 1.870.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.975.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 1.999.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen Ami Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 381.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 391.000 TL

  • Ami My Ami Tonic 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 391.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Aralık 2024

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel 1.111.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.046.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.215.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.150.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.306.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.241.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.396.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.331.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 900.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 990.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 1.005.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.070.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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