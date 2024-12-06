Citroen Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi Citroen, beklenen Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında yer alan markanın beğeni toplayan modellerinde bu ay özel kampanyalar ve nakit alımlarda indirim seçenekleri mevcuttu. Hatta bazı modeller, yıl bitmeden sıfır otomobil almayı planlayanların listesinde yerini aldı bile. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi