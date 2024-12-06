Citroen Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Citroen Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil devi Citroen, beklenen Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında yer alan markanın beğeni toplayan modellerinde bu ay özel kampanyalar ve nakit alımlarda indirim seçenekleri mevcuttu. Hatta bazı modeller, yıl bitmeden sıfır otomobil almayı planlayanların listesinde yerini aldı bile. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Citroen'in Aralık 2024 tarihli güncel fiyat listesi
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Citroen Fiyat Listesi: Aralık 2024
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Citroen C3 Fiyat Listesi Aralık 2024
Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Aralık 2024
Citroen C4 Fiyat Listesi Aralık 2024
Citroen C4 X Fiyat Listesi Aralık 2024
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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Aralık 2024
Citroen Ami Fiyat Listesi Aralık 2024
Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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