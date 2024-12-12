onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Suzuki Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

etiket Suzuki Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 09:12

Japon otomobil devi Suzuki, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve güvenliği ile beğeni toplayan Suzuki, son yıllarda SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkıyor. Markanın en çok tercih edilen Swift modeline rakip olan yeni modelleri de dikkat çekiyor. Suzuki, güncellenen fiyatlarıyla bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Aralık ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suzuki Aralık Fiyat Listesi

Suzuki Aralık Fiyat Listesi

Japon otomobil devi Suzuki, Kasım sonunda fiyatlarını güncelledi. Yenilenen Swift hibrit, bu ay da 1.359.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda, Suzuki tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları yer almaktadır. Fakat fiyatlar kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2024

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life 1.359.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse 1.449.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Aralık 2024

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS1.690.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.810.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2024

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.770.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.870.000 TL

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Aralık 2024

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) 4x4 - Otomatik - Benzinli - 102 PS 1.945.000 TL 

  • Çift Renk Opsiyonu 50.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın