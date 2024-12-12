Suzuki Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Suzuki Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil devi Suzuki, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve güvenliği ile beğeni toplayan Suzuki, son yıllarda SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkıyor. Markanın en çok tercih edilen Swift modeline rakip olan yeni modelleri de dikkat çekiyor. Suzuki, güncellenen fiyatlarıyla bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Aralık ayına özel güncel fiyatları...
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Suzuki Aralık Fiyat Listesi
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Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2024
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Aralık 2024
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Aralık 2024
Suzuki Jimny Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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