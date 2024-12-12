Suzuki Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Suzuki, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Motor performansı ve güvenliği ile beğeni toplayan Suzuki, son yıllarda SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkıyor. Markanın en çok tercih edilen Swift modeline rakip olan yeni modelleri de dikkat çekiyor. Suzuki, güncellenen fiyatlarıyla bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Aralık ayına özel güncel fiyatları...