BYD Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
BYD Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çinli otomotiv devi BYD, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye pazarındaki yerini aldı. BYD Atto 3 modeli ile satış rekorları kırdığı ülkemizde, yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Çevre dostu ve yüksek performanslı modelleriyle ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan BYD, Aralık ayı fiyatlarını da duyurdu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Aralık ayına özel güncel fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri rekor denilebilecek sayıda araç satışı gerçekleştiren BYD, Kasım ayında da rekor kırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BYD Fiyat Listesi
BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Aralık 2024
BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Aralık 2024
BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Aralık 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Aralık 2024
BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Aralık 2024
BYD HAN Fiyat Listesi Aralık 2024
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın