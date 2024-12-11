BYD Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Çinli otomotiv devi BYD, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye pazarındaki yerini aldı. BYD Atto 3 modeli ile satış rekorları kırdığı ülkemizde, yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Çevre dostu ve yüksek performanslı modelleriyle ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan BYD, Aralık ayı fiyatlarını da duyurdu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Aralık ayına özel güncel fiyat listesi