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BYD Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

etiket BYD Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 22:40

Çinli otomotiv devi BYD, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye pazarındaki yerini aldı. BYD Atto 3 modeli ile satış rekorları kırdığı ülkemizde, yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Çevre dostu ve yüksek performanslı modelleriyle ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan BYD, Aralık ayı fiyatlarını da duyurdu. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Aralık ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri rekor denilebilecek sayıda araç satışı gerçekleştiren BYD, Kasım ayında da rekor kırdı!

Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri rekor denilebilecek sayıda araç satışı gerçekleştiren BYD, Kasım ayında da rekor kırdı!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alan marka, geçtiğimiz Ekim ayında 500 bin 525 adet, Kasım ayında ise 504 bin 3 adet araç satarak ay bazında da rekor kırmaya devam etti.

BYD Fiyat Listesi

BYD Fiyat Listesi

CSUV sınıfı otomobil segmentindeki yenilikçi otomobilleriyle tercih edilen BYD, Aralık ayı fiyatlarını belirledi. Markanın sevilen modellerinden ATTO 3 bu ay 1.490.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, marka tarafından tavsiye edilen liste fiyatlar olup ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Aralık 2024

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BYD ATTO 3 - 1.490.000 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Aralık 2024

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BYD DOLPHIN - 1.280.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Aralık 2024

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BYD SEAL U EV - 1.790.000 TL
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BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Aralık 2024

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BYD SEAL U DM-i - 1.850.000 TL

BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Aralık 2024

BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BYD SEAL AWD - 2.440.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Aralık 2024

BYD HAN Fiyat Listesi Aralık 2024
  • BYD HAN - 3.200.000

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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