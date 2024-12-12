onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Seat Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Seat Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 08:45

1950'de devlet kuruluşu Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan İspanyol otomobil devi SEAT, günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşu olarak üretime devam ediyor. Ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan SEAT'ın Aralık ayı fiyatları ise merak ediliyor. Markanın güncellenen fiyatları bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Aralık ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, Kasım ayında belirlenen fiyatlarında değişiklik yapmadı. Markanın popüler modellerinden Ibiza, Aralık ayında da 1.310.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunudu. 

Aşağıdaki fiyatlar SEAT tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Fakat dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Seat Ibiza Fiyat Listesi Aralık 2024

Seat Ibiza Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.310.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.445.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 40. YIL ÖZEL SERİ 1.520.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Aralık 2024

Seat Arona Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.420.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xperience 1.540.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.520.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR Plus 1.755.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Aralık 2024

Seat Ateca Fiyat Listesi Aralık 2024

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style 1.750.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.950.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR  'Dark Edition' 2.150.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın