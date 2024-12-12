Seat Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

1950'de devlet kuruluşu Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan İspanyol otomobil devi SEAT, günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşu olarak üretime devam ediyor. Ülkemizde tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan SEAT'ın Aralık ayı fiyatları ise merak ediliyor. Markanın güncellenen fiyatları bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Aralık ayına ait güncel fiyat listesi