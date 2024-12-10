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Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman? Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman? Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 13:05

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aralık ayında iki şirketin halka arzına onay verdi. Borsa yatırımcılarının radarına takılan halka arzlar arasında Sümer Varlık Yönetim A.Ş. yer alıyor. 2015 yılından beri sektörde faaliyet gösteren şirketin katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı ise yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arzı ne zaman? SMRVA halka arzından kaç lot gelir?

İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman?

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman?

Sümer Varlık Yönetim, halka arz talep toplama işlemleri 12 ile 13 Aralık 2024 tarihleri arasında, 10.30 ila 13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında, talep toplama işlemleri T1 ve T2 bakiye kullanımına uygun olacak. 

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Halka arz sona erdiğinde şirket hisseleri, SMRVA kodu altında Ana Pazar'da işlem görecek. Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sümer Varlık Yönetim şirketinin halka arzı Katılım Endeksi'ne uygun değil.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Sümer Varlık Yönetim Kimin?

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Sümer Varlık Yönetim Kimin?

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. 2014 yılında BDDK'dan kuruluş izni aldı. Mart 2015 tarihinde ise anonim şirket olarak kuruluşunu gerçekleştirdi ve İstanbul Ticaret Odası'na tescili yapıldı. 

Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi, Sümer Faktoring A.Ş., Altınbaş Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., Altın Ziynet Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve DİA Finans Danışmanlık Ltd. Şti. gibi ASV Holding iştiraklerinden biridir.

Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz kapsamında, Sümer Varlık Yönetim hisse senetleri 22 TL sabit fiyat üzerinden SMRVA koduyla satışa sunulacak. 

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Haftalık SPK bültenine göre, Sümer Varlık Yönetim şirketinin, mevcut sermayesi 100 milyon TL’den bedelli sermaye artırımı ile 118 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda 18 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı (ASV Holding A.Ş.) şeklinde halka arz edilecek. 

Halka arzının büyüklüğü yaklaşık 616 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 23,73 olacak.

Sümer Varlık Yönetim Fon Kullanım Yerleri

Sümer Varlık Yönetim Fon Kullanım Yerleri

Sümer Varlık Yönetim'in KAP'ta yayımlanan izahnamesine göre, şirketin fon kullanım yerleri şu şekilde belirlendi:

  • Yüzde 50: Yeni portföy alımları

  • Yüzde 50: Finansal borç ödemesi

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) Halka Arz Bilgileri

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: SMRVA

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 100.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 118.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 18.000.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 10.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 616 milyon TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %23,73

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Sümer Varlık Yönetim Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arzında paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Eşit dağıtım ile katılımcı sayısına düşen olası pay miktarlarının ise 3.1 milyon katılımda yaklaşık 9 lot (198 TL) olacağı öngörülüyor. 

  • 300 bin katılımda yaklaşık 94 Lot

  • 700 bin katılımda yaklaşık 40 Lot

  • 1.1 milyon katılımda yaklaşık 25 Lot

  • 1.5 milyon katılımda yaklaşık 19 Lot

  • 1.9 milyon katılımda yaklaşık 15 Lot

  • 2.3 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

  • 2.7 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

  • 3.1 milyon katılımda yaklaşık 9 Lot

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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