Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman? Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz kapsamında, Sümer Varlık Yönetim hisse senetleri 22 TL sabit fiyat üzerinden SMRVA koduyla satışa sunulacak.

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Haftalık SPK bültenine göre, Sümer Varlık Yönetim şirketinin, mevcut sermayesi 100 milyon TL’den bedelli sermaye artırımı ile 118 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda 18 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı (ASV Holding A.Ş.) şeklinde halka arz edilecek.

Halka arzının büyüklüğü yaklaşık 616 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 23,73 olacak.