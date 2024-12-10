Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman? Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman? Sümer Varlık Yönetim Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aralık ayında iki şirketin halka arzına onay verdi. Borsa yatırımcılarının radarına takılan halka arzlar arasında Sümer Varlık Yönetim A.Ş. yer alıyor. 2015 yılından beri sektörde faaliyet gösteren şirketin katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı ise yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Sümer Varlık Yönetim halka arzı ne zaman? SMRVA halka arzından kaç lot gelir?
İşte, Sümer Varlık Yönetim halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...
Sümer Varlık Yönetim Halka Arzı Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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