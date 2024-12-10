Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman? Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz sürecinde, Çağdaş Cam hisse senetleri 20 TL sabit fiyat üzerinden CGCAM.HE koduyla satışa çıkarılacak.

Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

SPK'nın haftalık bültenine göre, Çağdaş Cam’ın sermayesi 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı (Ömer Seyfetdin Pirinç) şeklinde satışa sunulacak.

Halka arz sonucunda toplam 42 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olacak. Ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.