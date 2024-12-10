Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman? Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman? Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun bir aradan sonra iki halka arza peş peşe onay verdi. Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği halka arzlar arasında Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketlerinden biri olan Çağdaş Cam yer aldı. 1975 yılında kurulan şirketin halka arzına dair bilgiler, katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlanmıştır. Peki, Çağdaş Cam halka arzı ne zaman? CGCAM halka arzından kaç lot gelir?
İşte, Çağdaş Cam halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...
Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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