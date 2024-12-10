onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman? Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman? Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 12:23

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun bir aradan sonra iki halka arza peş peşe onay verdi. Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği halka arzlar arasında Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketlerinden biri olan Çağdaş Cam yer aldı. 1975 yılında kurulan şirketin halka arzına dair bilgiler, katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlanmıştır. Peki, Çağdaş Cam halka arzı ne zaman? CGCAM halka arzından kaç lot gelir?

İşte, Çağdaş Cam halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...

Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman?

Çağdaş Cam Halka Arzı Ne Zaman?

Çağdaş Cam, halka arz talep toplama işlemleri 11 ila 12 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama işlemi, T1 ve T2 bakiye kullanımına uygun olacak. 

Çağdaş Cam Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Halka arz süreci sona erdiğinde şirket hisseleri, CGCAM kodu altında Yıldız Pazar'da işlem görecek. Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çağdaş Cam şirketinin halka arzı Katılım Endeksi'ne uygun.

Çağdaş Cam Tic. ve San. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Çağdaş Cam Kimin?

Çağdaş Cam Tic. ve San. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Çağdaş Cam Kimin?

Çağdaş Cam, 1975 yılında Aydın Kuyucan'ta üretime başladı. Yıllar içerisinde büyüyen şirket, 2010 yılında Aydın'da 30 bin metrekarelik yeni bir fabrika kurdu. 2015 yılında Nazilli OSB'de, 2021 yılında ise Manisa OSB'de birer fabrika daha açıldı. Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş., 2022 yılında Avrupa'nın en büyükleri arasında yerini aldı. Pirinçler Holding çatısı altındaki yarım asırlık şirket, 2023 yılında ise yenilenebilir enerji yatırımları ile dikkat çekti. 

Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan Çağdaş Cam, global cam tedarik zincirleri arasında lider konumda yer almayı hedefleyerek halka açılıyor.

Çağdaş Cam Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Çağdaş Cam Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz sürecinde, Çağdaş Cam hisse senetleri 20 TL sabit fiyat üzerinden CGCAM.HE koduyla satışa çıkarılacak. 

Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

SPK'nın haftalık bültenine göre, Çağdaş Cam’ın sermayesi 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı (Ömer Seyfetdin Pirinç) şeklinde satışa sunulacak. 

Halka arz sonucunda toplam 42 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 840 milyon TL olacak. Ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Çağdaş Cam Fon Kullanım Yerleri

Çağdaş Cam Fon Kullanım Yerleri

Çağdaş Cam'ın KAP'ta yayımlanan izahnamesinde şirketin fon kullanım planı da yer verildi. Söz konusu izahnameye göre, Çağdaş Cam Şirketi'nin fon kullanım planı şu şekildedir:

  • Yüzde 36-42: İşletme sermayesi

  • Yüzde 30-35: Bina ve inşaat yatırımı

  • Yüzde 12-16: Makine ve ekipman yatırımı

  • Yüzde 10-15: Çatı üzeri ve arazi GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı

  • Yüzde 1-3: Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşü

Çağdaş Cam Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Çağdaş Cam Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Çağdaş Yatırım Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak belirlendi.

Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Bilgileri

Çağdaş Cam (CGCAM) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: CGCAM

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 137.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 168.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 31.000.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 11.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 840 milyon TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %25

Çağdaş Cam Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Çağdaş Cam Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Eşit dağıtım ile katılımcı sayısına düşen olası pay miktarlarının, 3.1 milyon katılımda yaklaşık 14 lot (280 TL) olması tahmin ediliyor. 

  • 300 bin katılımda yaklaşık 140 Lot

  • 700 bin katılımda yaklaşık 60 Lot

  • 1.1 milyon katılımda yaklaşık 38 Lot

  • 1.5 milyon katılımda yaklaşık 28 Lot

  • 1.9 milyon katılımda yaklaşık 22 Lot

  • 2.3 milyon katılımda yaklaşık 18 Lot

  • 2.7 milyon katılımda yaklaşık 16 Lot

  • 3.1 milyon katılımda yaklaşık 14 Lot

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın