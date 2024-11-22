onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Park Halindeki Aracın Sileceğini Kaldırdı Kendini Mahkemede Buldu! Silecek Kaldırmaya Hapis Cezası Geldi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Park Halindeki Aracın Sileceğini Kaldırdı Kendini Mahkemede Buldu! Silecek Kaldırmaya Hapis Cezası Geldi

otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 14:01 Son Güncelleme: 22.11.2024 - 14:31

Ülkemizde yanlış park için yaygın bir uyarı şekli olan 'silecek kaldırmak', artık el yakıyor! İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, uygunsuz park edildiğini düşündüğü aracın sileceklerini kaldırdı. Bu sırada sileceklerin soket kısmı zarar gördü ve genç kadın 1 yıl hapse çarptırıldı. Hapis cezası adli para cezasına çevrilen kişi 5 bin TL ödeyecek. Aman dikkat, sileceklere zarar gelmese bile ceza alabilirsiniz. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

28 Mart'ta saat 19.00 sularında Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde bir aracın sileceklerini kaldıran kadın hayatının şokunu yaşadı!

28 Mart'ta saat 19.00 sularında Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde bir aracın sileceklerini kaldıran kadın hayatının şokunu yaşadı!

DHA'nın haberine göre, park halindeki 35 plakalı aracın park yerini uygunsuz bulan Elif İ. aracın sileceklerini kaldırdı. Bu sırada sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıktı. Otomobilin sahibi Nazlı A., Elif İ.'den şikayetçi oldu.

Avukat Tamer Atabay tarafından yargıtaya taşınan olay neticesinde, genç kadının; "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Avukat Tamer Atabay tarafından yargıtaya taşınan olay neticesinde, genç kadının; "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

12 Kasım tarihinde İzmir 18. Asliye Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada araç sahibi ifade verdi. Olay günü oğlunu pide almaya gönderdiği için pencerede beklediğini söyleyen kadın ayrıca, 'Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım. Zararımın tazminini istiyorum. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum' dedi.

Davalı, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum." dese de suçlu bulundu!

Davalı, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum." dese de suçlu bulundu!

'Kırmak istesem kırardım' diyen davalı, kendisinin aracın sağ sileceği kaldırdığını ancak davacının sol sileceğin dişinin kırıldığını söylediğini dile getirerek beraatini istedi.

Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı: Silecek kaldırdığı için 1 yıl hapis cezası verildi! Hakim, cezayı 100 gün karşılığı 5 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı: Silecek kaldırdığı için 1 yıl hapis cezası verildi! Hakim, cezayı 100 gün karşılığı 5 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Avukat Tamer Atabay ise "Mala zarar verme suçu oluşması için bir şeyin kırılması kesinlikle gerekmiyor." diyerek vatandaşları uyardı!

Avukat Tamer Atabay ise "Mala zarar verme suçu oluşması için bir şeyin kırılması kesinlikle gerekmiyor." diyerek vatandaşları uyardı!

Zira bir malın zarar görmesi; yerinden çıkması ya da tahriş olması olarak da değerlendirilebilir. Açıkçası bundan sonra kimse, bir başkasının aracının sileceklerine dokunamayacak gibi görünüyor!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın