Park Halindeki Aracın Sileceğini Kaldırdı Kendini Mahkemede Buldu! Silecek Kaldırmaya Hapis Cezası Geldi
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Park Halindeki Aracın Sileceğini Kaldırdı Kendini Mahkemede Buldu! Silecek Kaldırmaya Hapis Cezası Geldi
Ülkemizde yanlış park için yaygın bir uyarı şekli olan 'silecek kaldırmak', artık el yakıyor! İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, uygunsuz park edildiğini düşündüğü aracın sileceklerini kaldırdı. Bu sırada sileceklerin soket kısmı zarar gördü ve genç kadın 1 yıl hapse çarptırıldı. Hapis cezası adli para cezasına çevrilen kişi 5 bin TL ödeyecek. Aman dikkat, sileceklere zarar gelmese bile ceza alabilirsiniz.
İşte, detaylar...
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28 Mart'ta saat 19.00 sularında Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde bir aracın sileceklerini kaldıran kadın hayatının şokunu yaşadı!
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Avukat Tamer Atabay tarafından yargıtaya taşınan olay neticesinde, genç kadının; "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Davalı, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum." dese de suçlu bulundu!
Haksız tahrik indirimi de uygulanmadı: Silecek kaldırdığı için 1 yıl hapis cezası verildi! Hakim, cezayı 100 gün karşılığı 5 bin TL adli para cezasına çevirdi.
Avukat Tamer Atabay ise "Mala zarar verme suçu oluşması için bir şeyin kırılması kesinlikle gerekmiyor." diyerek vatandaşları uyardı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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