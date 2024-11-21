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6 Bin Sterlinlik Heykel Devasa Bir "Kaka Emojisine" Benzetildi! Peki Heykel Ne İçin Yapıldı?

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6 Bin Sterlinlik Heykel Devasa Bir "Kaka Emojisine" Benzetildi! Peki Heykel Ne İçin Yapıldı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 14:45 Son Güncelleme: 21.11.2024 - 14:48

Birleşik Krallık'ın Chichester bölgesinde 6 bin sterline mal olan Periwinkle Barınağı heykeli, büyük bir hayal kırıklığına dönüştü! Halk tarafından 'kamu parasının büyük bir israfa dönüşmesi' olarak değerlendirilen 4.5 metrelik dev heykel, minik bir deniz salyangozunu taklit edecekti. Fakat söğüt dallarından örülen heykel haklın tabiri ile 'dev kaka emojisine' dönüştü. Görenlerin bundan kötüsü olamaz dedikleri heykel, semtinizdeki havuzu ve fıskiyeyi sevdirtecek. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3179130...
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Güney Doğu İngiltere bölgesinde Batı Sussex kontluğu içerisinde kalan Chichester'deki 6 bin sterlinlik heykel vatandaşların tepkisini çekti!

Güney Doğu İngiltere bölgesinde Batı Sussex kontluğu içerisinde kalan Chichester'deki 6 bin sterlinlik heykel vatandaşların tepkisini çekti!

Periwinkle Barınağı heykeli, minik deniz salyangozunu taklit etmesi adına tasarlanmıştı! Ancak 4.5 metrelik devasa heykel, büyük bir israfa dönüştü.

Söğüt dallarından örülmüş eser, "dev bir kaka emojisine" olan benzerliği ile görenleri hayrete düşürdü!

Söğüt dallarından örülmüş eser, "dev bir kaka emojisine" olan benzerliği ile görenleri hayrete düşürdü!

The Sun'ın haberine göre Medmerry Doğa Koruma Alanı'ndaki Earnley Bakış Noktası'nda tanıtılan heykel geçtiğimiz haftadan beri halkın gündeminde. Dahası heykel de hâlâ gözler önünde.

Sussex söğütünden örülen bu akıl almaz Periwinkle Barınağı heykeli, Two Circles Design'dan Rebecca ve Mark Ford adlı yerel sanatçılar tarafından tasarlandı.

Sussex söğütünden örülen bu akıl almaz Periwinkle Barınağı heykeli, Two Circles Design'dan Rebecca ve Mark Ford adlı yerel sanatçılar tarafından tasarlandı.

Heykel, iki sanatçı tarafından koruma alanı çalışmaları sırasında arkeologlar tarafından keşfedilen bir Orta Çağ balık sepetinin kalıntıları arasında deniz salyangozu bulunduğu için bölgenin, Bronz ve Orta Çağ tarihini yansıtması maksadıyla yapıldı. Chichester Bölge Konseyi'nce yaptırılan heykele ilişkin açıklama da gecikmedi.

Chichester Bölge Konseyi Meclis Üyesi John Cross, heykelin arkeolojik kazılardan ilham alan büyüleyici bir hikayeyi anlattığını söyledi.

Chichester Bölge Konseyi Meclis Üyesi John Cross, heykelin arkeolojik kazılardan ilham alan büyüleyici bir hikayeyi anlattığını söyledi.

Söz konusu kazılarla ortaya çıkan hikaye ise M.Ö. 100'den kalan dairesel Bronz Çağı yuvarlak evi ve mezarlıklarının kalıntıları ve Orta Çağ'a dayanıyor.

Ancak vatandaşlar heykeli, vergi mükelleflerinin parasının israfı olarak görüyorlar ve sert bir dille eleştiriyorlar!

Ancak vatandaşlar heykeli, vergi mükelleflerinin parasının israfı olarak görüyorlar ve sert bir dille eleştiriyorlar!

'Güney kıyısının zengin kıyı mirasını dev bir kaka emojisiyle işaretleme fikri çok komik. Ancak günümüzde denizdeki ham lağım miktarı göz önüne alındığında belki de tamamen uygundur.' eleştirilerden sadece biri!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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