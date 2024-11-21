6 Bin Sterlinlik Heykel Devasa Bir "Kaka Emojisine" Benzetildi! Peki Heykel Ne İçin Yapıldı?

Birleşik Krallık'ın Chichester bölgesinde 6 bin sterline mal olan Periwinkle Barınağı heykeli, büyük bir hayal kırıklığına dönüştü! Halk tarafından 'kamu parasının büyük bir israfa dönüşmesi' olarak değerlendirilen 4.5 metrelik dev heykel, minik bir deniz salyangozunu taklit edecekti. Fakat söğüt dallarından örülen heykel haklın tabiri ile 'dev kaka emojisine' dönüştü. Görenlerin bundan kötüsü olamaz dedikleri heykel, semtinizdeki havuzu ve fıskiyeyi sevdirtecek.

İşte, detaylar...