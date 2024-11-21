6 Bin Sterlinlik Heykel Devasa Bir "Kaka Emojisine" Benzetildi! Peki Heykel Ne İçin Yapıldı?
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6 Bin Sterlinlik Heykel Devasa Bir "Kaka Emojisine" Benzetildi! Peki Heykel Ne İçin Yapıldı?
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/3179130...
Birleşik Krallık'ın Chichester bölgesinde 6 bin sterline mal olan Periwinkle Barınağı heykeli, büyük bir hayal kırıklığına dönüştü! Halk tarafından 'kamu parasının büyük bir israfa dönüşmesi' olarak değerlendirilen 4.5 metrelik dev heykel, minik bir deniz salyangozunu taklit edecekti. Fakat söğüt dallarından örülen heykel haklın tabiri ile 'dev kaka emojisine' dönüştü. Görenlerin bundan kötüsü olamaz dedikleri heykel, semtinizdeki havuzu ve fıskiyeyi sevdirtecek.
İşte, detaylar...
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Güney Doğu İngiltere bölgesinde Batı Sussex kontluğu içerisinde kalan Chichester'deki 6 bin sterlinlik heykel vatandaşların tepkisini çekti!
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Söğüt dallarından örülmüş eser, "dev bir kaka emojisine" olan benzerliği ile görenleri hayrete düşürdü!
Sussex söğütünden örülen bu akıl almaz Periwinkle Barınağı heykeli, Two Circles Design'dan Rebecca ve Mark Ford adlı yerel sanatçılar tarafından tasarlandı.
Chichester Bölge Konseyi Meclis Üyesi John Cross, heykelin arkeolojik kazılardan ilham alan büyüleyici bir hikayeyi anlattığını söyledi.
Ancak vatandaşlar heykeli, vergi mükelleflerinin parasının israfı olarak görüyorlar ve sert bir dille eleştiriyorlar!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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