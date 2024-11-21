Bluesky 20 Milyon Kullanıcıya Ulaştı! X'in Rakibi Bluesky'ın CEO'su Açıkladı Her Gün 1 Milyon Yeni Kullanıcı!
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Bluesky 20 Milyon Kullanıcıya Ulaştı! X'in Rakibi Bluesky'ın CEO'su Açıkladı Her Gün 1 Milyon Yeni Kullanıcı!
Tüm dünyanın gündemine oturan ABD seçimleri bitti, ancak etkileri sürüyor! Trump'ın seçilmesinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun rakibi Bluesky, tırmanışını sürdürüyor. Şirketin CEO'su Jay Graber ise her gün 1 milyon yeni kullanıcı kazandıklarını duyurdu. Peki, Bluesky nedir? Bluesky neden tercih ediliyor?
İşte, detaylar...
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ABD'nin tüm dünyanın gündemine oturan başkanlık seçimi, sosyal medyada da büyük bir hareketliliğe neden oldu.
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Şimdilerde X, kullanıcılarını rakibine kaptırıyor! İşte, X'teki göçün bilançosu
Bluesky CEO’su Jay Graber yaptığı açıklama ile yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi.
Şubat 2023'te halka açılan Bluesky, geçtiğimiz Kasım ayında 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı: Şimdi 20 milyonu geride bıraktı!
Bluesky, seçimlerin yanı sıra X'teki Premium süreci ve platformun ücretli abonelik paketlerine geçişinden de yararlandı gibi görünüyor.
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Peki, Bluesky Nedir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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