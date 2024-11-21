Bluesky 20 Milyon Kullanıcıya Ulaştı! X'in Rakibi Bluesky'ın CEO'su Açıkladı Her Gün 1 Milyon Yeni Kullanıcı!

X'ten şimdiye kadar en az 115 bin kullanıcının ayrıldığı biliniyor. Bu sırada Threads ve X'in rakibi Bluesky ise yükselişine devam ediyor. ABD ve İngiltere'de günlük web sitesi ziyaretinde Threads'i geride bırakan Bluesky rekor seviyede bir kullanıcı artışı ile gündeme geliyor.