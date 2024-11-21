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Bluesky 20 Milyon Kullanıcıya Ulaştı! X'in Rakibi Bluesky'ın CEO'su Açıkladı Her Gün 1 Milyon Yeni Kullanıcı!

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Bluesky 20 Milyon Kullanıcıya Ulaştı! X'in Rakibi Bluesky'ın CEO'su Açıkladı Her Gün 1 Milyon Yeni Kullanıcı!

Twitter Sosyal Medya Elon Musk
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 10:45

Tüm dünyanın gündemine oturan ABD seçimleri bitti, ancak etkileri sürüyor! Trump'ın seçilmesinin ardından Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun rakibi Bluesky, tırmanışını sürdürüyor. Şirketin CEO'su Jay Graber ise her gün 1 milyon yeni kullanıcı kazandıklarını duyurdu. Peki, Bluesky nedir? Bluesky neden tercih ediliyor? 

İşte, detaylar...

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ABD'nin tüm dünyanın gündemine oturan başkanlık seçimi, sosyal medyada da büyük bir hareketliliğe neden oldu.

ABD'nin tüm dünyanın gündemine oturan başkanlık seçimi, sosyal medyada da büyük bir hareketliliğe neden oldu.

5 Kasım'da gerçekleştirilen seçim öncesi bir yandan ünlülerin taraflarını sosyal medya yoluyla duyurmaları bir yandan da Elon Musk'ın X üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkatleri üzerine çekti. Hal böyle olunca, seçim bitti ancak sosyal medyada etkileri sürüyor!

Şimdilerde X, kullanıcılarını rakibine kaptırıyor! İşte, X'teki göçün bilançosu

Şimdilerde X, kullanıcılarını rakibine kaptırıyor! İşte, X'teki göçün bilançosu

X'ten şimdiye kadar en az 115 bin kullanıcının ayrıldığı biliniyor. Bu sırada Threads ve X'in rakibi Bluesky ise yükselişine devam ediyor. ABD ve İngiltere'de günlük web sitesi ziyaretinde Threads'i geride bırakan Bluesky rekor seviyede bir kullanıcı artışı ile gündeme geliyor.

Bluesky CEO’su Jay Graber yaptığı açıklama ile yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bluesky CEO’su Jay Graber yaptığı açıklama ile yükselişi bir kez daha gözler önüne serdi.

Graber, son dönemlere dair verileri paylaştı ve 'Birkaç gündür günde yaklaşık 1 milyon kullanıcı kazanıyoruz' dedi. Platformun günlük kullanımının ABD’de yüzde 500 arttığı gözler önüne serildi.

Şubat 2023'te halka açılan Bluesky, geçtiğimiz Kasım ayında 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı: Şimdi 20 milyonu geride bıraktı!

Şubat 2023'te halka açılan Bluesky, geçtiğimiz Kasım ayında 2 milyon kullanıcıya ulaşmıştı: Şimdi 20 milyonu geride bıraktı!

Platform, daha önce Brezilya'da X'in yasaklanması ile kullanıcı sayısını artırmış, 10 milyona ulaşmıştı. Son günlerde bu artış günde 100 bini, hatta bazı günler 1 milyonu buldu ve Bluesky 20 milyon kullanıyı aştı!

Bluesky, seçimlerin yanı sıra X'teki Premium süreci ve platformun ücretli abonelik paketlerine geçişinden de yararlandı gibi görünüyor.

Bluesky, seçimlerin yanı sıra X'teki Premium süreci ve platformun ücretli abonelik paketlerine geçişinden de yararlandı gibi görünüyor.

X platformu genel olarak ücretsiz olsa da, kullanıcılar; paralı özellikler arasında yer alan yüksek kalitede video yükleme, özelleştirilmiş profil gibi seçeneklerinden yararlanamıyor.  Bluesky'ın CEO’su Jay Graber ise başarısını platformun özgürlüğüyle ilişkilendiriyor.

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Peki, Bluesky Nedir?

Peki, Bluesky Nedir?

2019 yılında Twitter bünyesinde bir araştırma girişimi olarak ortaya çıkan Bluesky, ilk kurulduğunda davetlilere açık olan merkezsiz sosyal medya platformuydu. 2023 yılının Şubat ayında halka açıldı. Böylece Play Store ve App Store'da yerini aldı. 

Şimdilerde 'Yeni Twitter' olarak anılan Bluesky, Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından X'i 'bitirirecek' uygulama olarak da ele alınmıştı.

İşte, Bluesky Hakkında Bilmeniz Gerekenler👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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