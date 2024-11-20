Gençlere Taş Çıkardı! 12 Torunu Olan Süper Babaanne Bir Saatte 1575 Şınav Çekti Guinness Dünya Rekorunu Kırdı!
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Gençlere Taş Çıkardı! 12 Torunu Olan Süper Babaanne Bir Saatte 1575 Şınav Çekti Guinness Dünya Rekorunu Kırdı!
Kaynak: https://www.guinnessworldrecords.com/...
Bildiğiniz gibi her yıl dünyanın dört bir yanında dikkat çeken Guinness Dünya Rekorları kırılıyor. Bu kez ikici rekoruyla gerçek bir süper babaanne olduğunu kanıtlayan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde var gündemimizde! Wilde, daha önce 4 saat 30 dakika 11 saniye boyunca plank pozisyonunda kalarak rekor kırmıştı. Wilde, bu kez de 60 dakikada 1.575 şınav çekti! Hadi gelin, Kanadalı süper babaanne Donna Jean Wilde'ın rekorlarına birlikte göz atalım.
İşte, detaylar...
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59 yaşındaki Kanadalı büyükanne Donna Jean Wilde, bir kez daha Guinness Dünya Rekoru kırdı!
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Donna Jean, ilk rekorunu kırmak için yaptığı antrenmanlar sırasında günde 500 şınav çekiyordu. Şınav çekmeye resmen aşık olduğunu söyleyen Wilde'ın yoğun antrenman temposu henüz ilk rekordan ikincinin habercisi oldu.
12 torunundan 11'inin tezahüratları eşliğinde sonunda ikinci rekorunu kırdı!
Hayatı boyunca aktif olarak spor yapan ve 59 yaşında peş peşe iki Guinness Dünya Rekoru kıran Donna Jean Wilde'ın güçlü yaşlanma sırrı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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