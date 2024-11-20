Gençlere Taş Çıkardı! 12 Torunu Olan Süper Babaanne Bir Saatte 1575 Şınav Çekti Guinness Dünya Rekorunu Kırdı!

Bildiğiniz gibi her yıl dünyanın dört bir yanında dikkat çeken Guinness Dünya Rekorları kırılıyor. Bu kez ikici rekoruyla gerçek bir süper babaanne olduğunu kanıtlayan 59 yaşındaki Donna Jean Wilde var gündemimizde! Wilde, daha önce 4 saat 30 dakika 11 saniye boyunca plank pozisyonunda kalarak rekor kırmıştı. Wilde, bu kez de 60 dakikada 1.575 şınav çekti! Hadi gelin, Kanadalı süper babaanne Donna Jean Wilde'ın rekorlarına birlikte göz atalım.

İşte, detaylar...