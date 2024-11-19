Astrobiyolog, NASA'nın İstemeden Mars'taki Yaşamı Öldürmüş Olabileceğini İddia Ediyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Astrobiyolog, NASA'nın İstemeden Mars'taki Yaşamı Öldürmüş Olabileceğini İddia Ediyor!
Kaynak: https://nypost.com/2024/11/18/science...
Berlin Teknik Üniversitesi'nde astrobiyolog olan Dirk SchulzeMakuch, NASA'nın Mars'taki canlı yaşamını öldürmüş olabileceğini iddia etti. Yaklaşık 50 yıl öncesinde gerçekleştiğini düşündüğü bu kazaya ilişkin teori, SchulzeMakuch'ın meslektaşları tarafından da 'şaşırtıcı derecede iyi' bulundu. Peki, NASA Mars'taki canlı yaşamını nasıl öldürdü? Bu sahiden mümkün olabilir mi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim dünyasının büyük ilgisiyle karşılaşan teori, yaklaşık 50 yıl öncesine dair NASA girişimlerine işaret ediyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllar süren Viking projesinin temel çalışmalarından bir diğeri ise Mars'ta da Dünya'daki gibi bitki yaşamının büyüyüp büyüyemeyeceğini gözlemlemek adına toprağa su ekmekti!
Astrobiyolog Dirk SchulzeMakuch, Viking iniş araçlarının Mars'a su koyarak potansiyel yaşamı öldürmüş olabileceğinden endişeleniyor!
SchulzeMakuch, Viking iniş araçları ile yürütülen çalışmayı; uzaylıların Dünya'ya gelip çölü gördükten sonra "Bu bir insan ve suya ihtiyacı var" diyerek onları okyanusun ortasına koymasına benzetti!
Belki de Mars'taki olası yaşam, insan eli değmeden Dünya'dan farklı olarak yeterli miktarsa suyu emmenin benzersiz bir yolunu bulabilirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SchulzeMakuch, "Bu insanlar aptal değildi ve bence yaklaşım o zaman doğruydu... Ve şimdi, çok daha iyi araçlarımız, çok daha iyi iç görülerimiz ve daha iyi metodolojilerimiz var." diyerek yaşamın araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın