Astrobiyolog, NASA'nın İstemeden Mars'taki Yaşamı Öldürmüş Olabileceğini İddia Ediyor!

Her iki Viking aracı da Mars toprağında 'kesin olmayan miktobiyal' materyal buldu. Bu buluş on yıllar süren araştırmalara ve bitmek bilmeyen bir meraka kapı açtı. Ancak toprağa su ekme çalışması, bir çöl gezegeni olan kızıl gezegende yaşamın sonu olmuş olabilir!