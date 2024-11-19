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Astrobiyolog, NASA'nın İstemeden Mars'taki Yaşamı Öldürmüş Olabileceğini İddia Ediyor!

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Astrobiyolog, NASA'nın İstemeden Mars'taki Yaşamı Öldürmüş Olabileceğini İddia Ediyor!

Uzay NASA Mars
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 15:21

Berlin Teknik Üniversitesi'nde astrobiyolog olan Dirk SchulzeMakuch, NASA'nın Mars'taki canlı yaşamını öldürmüş olabileceğini iddia etti. Yaklaşık 50 yıl öncesinde gerçekleştiğini düşündüğü bu kazaya ilişkin teori, SchulzeMakuch'ın meslektaşları tarafından da 'şaşırtıcı derecede iyi' bulundu. Peki, NASA Mars'taki canlı yaşamını nasıl öldürdü? Bu sahiden mümkün olabilir mi? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/11/18/science...
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Bilim dünyasının büyük ilgisiyle karşılaşan teori, yaklaşık 50 yıl öncesine dair NASA girişimlerine işaret ediyor!

Apollo 11'in 1975 yılında Ay'a inişinden sadece 6 yıl sonra, Viking 1 ve Viking 2 adlı iki iniş aracı NASA tarafından Mars'a gönderildi. Viking 1 ve 2'nin görevi, Mars'taki toprağı incelemek ve canlı bir şey üretip üretmediğini denemekti.

Uzun yıllar süren Viking projesinin temel çalışmalarından bir diğeri ise Mars'ta da Dünya'daki gibi bitki yaşamının büyüyüp büyüyemeyeceğini gözlemlemek adına toprağa su ekmekti!

Her iki Viking aracı da Mars toprağında 'kesin olmayan miktobiyal' materyal buldu. Bu buluş on yıllar süren araştırmalara ve bitmek bilmeyen bir meraka kapı açtı. Ancak toprağa su ekme çalışması, bir çöl gezegeni olan kızıl gezegende yaşamın sonu olmuş olabilir!

Astrobiyolog Dirk SchulzeMakuch, Viking iniş araçlarının Mars'a su koyarak potansiyel yaşamı öldürmüş olabileceğinden endişeleniyor!

Astrobiyolog Dirk SchulzeMakuch, Viking iniş araçlarının Mars'a su koyarak potansiyel yaşamı öldürmüş olabileceğinden endişeleniyor!

SchulzeMakuch tarafından yürütülen araştırmaya göre, Mars'ın atmosferinden 'nemi emebilen tuzların normalde oradaki mikroplara gerekli tüm suyu sağlayabileceğine' işaret ediyor. Bu da söz konusu 'canlı bileşenlerin daha fazla sıvının direkt olarak eklenmesini kaldıramayacak kadar hassas olabileceğini' gösteriyor.

SchulzeMakuch, Viking iniş araçları ile yürütülen çalışmayı; uzaylıların Dünya'ya gelip çölü gördükten sonra "Bu bir insan ve suya ihtiyacı var" diyerek onları okyanusun ortasına koymasına benzetti!

SchulzeMakuch, Viking iniş araçları ile yürütülen çalışmayı; uzaylıların Dünya'ya gelip çölü gördükten sonra "Bu bir insan ve suya ihtiyacı var" diyerek onları okyanusun ortasına koymasına benzetti!

SchulzeMakuch teorisinde, Mars'ın Atacama Çölü'ndeki yapılan şiddetli yağmurun bölgedeki doğal bakterilerin yüzde 70 ila 80'inin aniden verilen bu suyu kaldıramadıkları için öldüğünü gösteren diğer çalışmalara da atıfta bulunuyor.

Belki de Mars'taki olası yaşam, insan eli değmeden Dünya'dan farklı olarak yeterli miktarsa suyu emmenin benzersiz bir yolunu bulabilirdi!

Belki de Mars'taki olası yaşam, insan eli değmeden Dünya'dan farklı olarak yeterli miktarsa suyu emmenin benzersiz bir yolunu bulabilirdi!

Mikrobiyal yaşam için su aktivitesini 'kritik' bir şekilde değerlendiren SchulzeMakuch, Hollanda'da bu tartışmalı teorisinden söz ettikten sonra, Nature Astronomy dergisi de 'Yanlış yerde Mars yaşamı arıyor olabiliriz' başlıklı teorileri hakkında yorum yayınladı.

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SchulzeMakuch, "Bu insanlar aptal değildi ve bence yaklaşım o zaman doğruydu... Ve şimdi, çok daha iyi araçlarımız, çok daha iyi iç görülerimiz ve daha iyi metodolojilerimiz var." diyerek yaşamın araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini.

SchulzeMakuch, "Bu insanlar aptal değildi ve bence yaklaşım o zaman doğruydu... Ve şimdi, çok daha iyi araçlarımız, çok daha iyi iç görülerimiz ve daha iyi metodolojilerimiz var." diyerek yaşamın araştırılmaya devam edilmesi gerektiğini.

SchulzeMakuch, önünde sonunda kimin haklı olduğunun ortaya çıkacağını da inanıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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