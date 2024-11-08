Forbes, Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! İşte Listedeki Türk Şirketler

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl odluğu gibi bu yıl da 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesini yayımladı. Liste, Statista ortaklığı ile 50 ülkeden 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucunda ortaya çıktı. Dünyanın en iyi işverenleri listesindeki 850 şirket arasında 6 Türk şirket yer aldı. Peki, dünyanın en iyi 10 işvereni hangi şirketler? Dünyanın en iyi işverenleri listesine giren Türk şirketleri hangileri?

İşte, detaylar...