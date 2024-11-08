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Forbes, Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! İşte Listedeki Türk Şirketler

Forbes, Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! İşte Listedeki Türk Şirketler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 13:19

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl odluğu gibi bu yıl da 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesini yayımladı. Liste, Statista ortaklığı ile 50 ülkeden 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucunda ortaya çıktı. Dünyanın en iyi işverenleri listesindeki 850 şirket arasında 6 Türk şirket yer aldı. Peki, dünyanın en iyi 10 işvereni hangi şirketler? Dünyanın en iyi işverenleri listesine giren Türk şirketleri hangileri? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.forbes.com/lists/worlds-b...
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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes ile pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşan Alman şirketi Statista ortaklığında "Dünyanın En İyi İşverenleri" belli oldu.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes ile pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşan Alman şirketi Statista ortaklığında "Dünyanın En İyi İşverenleri" belli oldu.

Forbes ve Statista tarafından gerçekleştirilen ankete 50 ülkeden 300 binden fazla çalışan katıldı. 

Global bir ankete dayalı araştırma kapsamında çalışanlara, bağlı bulundukları şirketleri aile ve arkadaşlarına tavsiye edip edilmeyecekleri soruldu. Ayrıca ankette; maaş, yetenek gelişimi, uzaktan çalışma imkanı gibi pek çok parametre de bulunuyordu.

Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Zirve: Microsoft'un oldu!

Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Zirve: Microsoft'un oldu!

Geçtiğimiz yıl 2. sırada yer alan Microsoft, bu yıl zirveye ulaşırken, ilk üçte teknoloji devleri yer aldı. İkinci sırada Alphabet yani, Google ve üçüncü sırada Samsung geldi.

İşte, Dünyanın En İyi 10 İşvereni

İşte, Dünyanın En İyi 10 İşvereni

1. Microsoft

2. Alphabet (Google)

3. Samsung

4. Adobe

5. BMW

6. Delta Air Lines

7. Airbus

8. IKEA

9. Lego Group

10. IBM

Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde 6 Türk Şirket Yer Aldı!

Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde 6 Türk Şirket Yer Aldı!

Sekizinci kez üst üste Türkiye'nin bir numaralı işvereni listesinde yer alan Koç Holding, dünyanın enleri listesine 118. sıradan girdi. Bunun yanı sıra Turkcell ise listeye giren tek Türk teknoloji ve iletişim şirketi oldu.

Peki, Türkiye'den Hangi Şirketler Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Yer Alıyor?

Peki, Türkiye'den Hangi Şirketler Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Yer Alıyor?
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Öte yandan dünyaca ünlü pek çok şirket de listede yerini buldu: Intel, Sony, Bosh, Apple, Nike, NCIDIA, Amazon, Volkswagen, Mercedes-Benz Group, Toyota, Paypal, Rolex ve daha niceleri 👇

Öte yandan dünyaca ünlü pek çok şirket de listede yerini buldu: Intel, Sony, Bosh, Apple, Nike, NCIDIA, Amazon, Volkswagen, Mercedes-Benz Group, Toyota, Paypal, Rolex ve daha niceleri 👇

11. KB Financial Group

12. Intel

13. Sony

14. Bosh

15. Apple

16. Nike

17. Dell Technologies

18. Standart Bank Group

19. Cisco Systems

20. Logitech International

21. Hilton Worldwide Holdings

22. NVIDIA

23. Adidas

24. Amazon

25. Osaka Gas

26. Volkswagen Group

27. Marriott International

28. Rossmann

29. Mercedes-Benz Group

30. L’Oreal

31. Chanel

32. Siemens

33. Volvo Group

34. Pfizer

35. Roche Holding

36. Toyota Group

37. Novartis

38. Rolls-Royce Holdings

39. Salesforce

40. PayPal

41. Schindler

42. State Grid Corporation of China

43. Rolex

44. Sandvik

45. Puma

46. Nintendo

47. Indeed

48. Panasonic

49. Boehringer Ingelheim

50. Enel

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