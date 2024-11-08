Forbes, Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! İşte Listedeki Türk Şirketler
Forbes, Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı! İşte Listedeki Türk Şirketler
Kaynak: https://www.forbes.com/lists/worlds-b...
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, her yıl odluğu gibi bu yıl da 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesini yayımladı. Liste, Statista ortaklığı ile 50 ülkeden 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucunda ortaya çıktı. Dünyanın en iyi işverenleri listesindeki 850 şirket arasında 6 Türk şirket yer aldı. Peki, dünyanın en iyi 10 işvereni hangi şirketler? Dünyanın en iyi işverenleri listesine giren Türk şirketleri hangileri?
İşte, detaylar...
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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes ile pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşan Alman şirketi Statista ortaklığında "Dünyanın En İyi İşverenleri" belli oldu.
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Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Zirve: Microsoft'un oldu!
İşte, Dünyanın En İyi 10 İşvereni
Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde 6 Türk Şirket Yer Aldı!
Peki, Türkiye'den Hangi Şirketler Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Yer Alıyor?
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Öte yandan dünyaca ünlü pek çok şirket de listede yerini buldu: Intel, Sony, Bosh, Apple, Nike, NCIDIA, Amazon, Volkswagen, Mercedes-Benz Group, Toyota, Paypal, Rolex ve daha niceleri 👇
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