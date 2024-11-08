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Dünyanın 100 Marka Şehri Belli Oldu! Türkiye'den 3 Şehir Listede Yerini Aldı

Dünyanın 100 Marka Şehri Belli Oldu! Türkiye'den 3 Şehir Listede Yerini Aldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 09:26

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 20 ülkeden 15 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma verilerini yayınladı. 'City Index 2024' araştırmasıyla yılın 100 marka şehri belli oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Londra, zirvedeki yerini korurken listeye Türkiye'den 3 şehir girdi. Peki, Dünyanın '100 marka şehri' hangileri oldu? Türkiye'den listeye giren şehirler hangileri? 

İşte, detaylar..

Kaynak: https://brandfinance.com/press-releas...
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "City Index 2024" araştırması kapsamında 7 ana başlık 45 alt başlık altında incelemeler yaptı.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "City Index 2024" araştırması kapsamında 7 ana başlık 45 alt başlık altında incelemeler yaptı.

Dünyanın en iyi 100 şehir markasına ilişkin algıları ölçen bu küresel ankette; şehirlerin tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliği incelendi. Bu kapsamda 7 ana başlık altında 'İş ve Yatırım, Yaşanabilirlik, Kültür ve Miras, İnsanlar ve Değerler, Sürdürülebilirlik ve Ulaşım, Yönetim, Eğitim ve Bilim' yer aldı.

Global Şehir Endeksi, 2024 yılının Eylül ayında tüm kıtalarda 20 ülkeden 15.000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Global Şehir Endeksi, 2024 yılının Eylül ayında tüm kıtalarda 20 ülkeden 15.000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyanın 100 Marka Şehri listesinde Londra, ilk sırada yer aldı!

Dünyanın 100 Marka Şehri listesinde Londra, ilk sırada yer aldı!

Londra, üst üste ikinci kez dünyanın en iyi şehir markası seçildi.

İşte "City Index 2024" araştırması sonucunda belirlenen ilk 10 şehir

İşte "City Index 2024" araştırması sonucunda belirlenen ilk 10 şehir

Geçtiğimiz olduğu gibi bu yılda zirvedeki Londra'yı New York ve Paris takip etti. Tabloda da gördüğünüz gibi 'Global Marka Şehirler' listesinde, ABD'den üç şehir yer aldı. 

  • 1. Londra: Birleşik Krallık 90,92 Puan 

  • 2. New York: ABD 89,83 Puan

  • 3. Paris: Fransa 87,84 Puan 

  • 4. Tokyo: Japonya 86,85 Puan 

  • 5. Dubai: BAE 86 Puan 

  • 6. Singapur: Singapur 85,47 Puan 

  • 7. Los Angeles: ABD 85 Puan 

  • 8. Sydney: Avustralya 83,79 Puan 

  • 9. San Francisco: ABD 82,91 Puan 

  • 10. Amsterdam: Hollanda 82,1 Puan

Listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı: İstanbul, Antalya ve İzmir!

Listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı: İstanbul, Antalya ve İzmir!

Genel sıralamada geçtiğimiz yıl 57. sırada olan İstanbul, bu yıl 6 sıra yükselerek 51. sırada yer aldı. Antalya 93'üncü, İzmir ise 98'inci sıradan listeye girdi.

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Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul, 62. sırada!

Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul, 62. sırada!

Antalya, tercih edilirlik sıralamasıda yerini koruyarak 93. sırada yer aldı. İzmir ise 97. sırada. Diğer parametrelere göre Türkiye'nin marka şehirleri şu şekilde değerlendirildi: 

  • Tanınırlık: İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci ve İzmir 100'üncü sırada

  • Saygınlık: İstanbul 51'inci, Antalya 93'üncü, İzmir 97'nci sırada yerini aldı.

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