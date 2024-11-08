Dünyanın 100 Marka Şehri Belli Oldu! Türkiye'den 3 Şehir Listede Yerini Aldı

Dünyanın en iyi 100 şehir markasına ilişkin algıları ölçen bu küresel ankette; şehirlerin tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliği incelendi. Bu kapsamda 7 ana başlık altında 'İş ve Yatırım, Yaşanabilirlik, Kültür ve Miras, İnsanlar ve Değerler, Sürdürülebilirlik ve Ulaşım, Yönetim, Eğitim ve Bilim' yer aldı.