Dünyanın 100 Marka Şehri Belli Oldu! Türkiye'den 3 Şehir Listede Yerini Aldı
Dünyanın 100 Marka Şehri Belli Oldu! Türkiye'den 3 Şehir Listede Yerini Aldı
Kaynak: https://brandfinance.com/press-releas...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 20 ülkeden 15 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma verilerini yayınladı. 'City Index 2024' araştırmasıyla yılın 100 marka şehri belli oldu. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Londra, zirvedeki yerini korurken listeye Türkiye'den 3 şehir girdi. Peki, Dünyanın '100 marka şehri' hangileri oldu? Türkiye'den listeye giren şehirler hangileri?
İşte, detaylar..
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "City Index 2024" araştırması kapsamında 7 ana başlık 45 alt başlık altında incelemeler yaptı.
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Global Şehir Endeksi, 2024 yılının Eylül ayında tüm kıtalarda 20 ülkeden 15.000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Dünyanın 100 Marka Şehri listesinde Londra, ilk sırada yer aldı!
İşte "City Index 2024" araştırması sonucunda belirlenen ilk 10 şehir
Listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı: İstanbul, Antalya ve İzmir!
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Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul, 62. sırada!
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