Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! Peki Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Hangileri?
Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! Peki Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Hangileri?
ODTÜ Enformatik Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Akademik performansa göre üniversite' sıralamasını açıkladı. Sıralamada Türkiye'nin en iyi üniversiteleri yer aldı. Peki, Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi hangileri?
İşte, detaylar...
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü’ne bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini "Akademik Performansa Göre" sıraladı!
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Tıp fakültesi olan üniversiteler, tıp fakültesi olmayan üniversiteler ve genel sıralama olmak üzere üç farklı liste yayımlandı.
1. Koç Üniversitesi
2. Hacettepe Üniversitesi
3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
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4. Ankara Üniversitesi
5. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
6. İstanbul Üniversitesi
7. Gazi Üniversitesi
8. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
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9. Sabancı Üniversitesi
10. Ege Üniversitesi
11. Atatürk Üniversitesi
12. Yıldız Teknik Üniversitesi
13. Marmara Üniversitesi
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14. Erciyes Üniversitesi
15. Gebze Teknik Üniversitesi
16. Selçuk Üniversitesi
17. Fırat Üniversitesi
18. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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19. Dokuz Eylül Üniversitesi
20. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi Olan En İyi 10 Üniversite
Tıp Fakültesi Olmayan En İyi 10 Üniversite
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