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Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! Peki Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Hangileri?

Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! Peki Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Hangileri?

Üniversite Başarı Sıralamaları üniversite
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 12:57

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Akademik performansa göre üniversite' sıralamasını açıkladı. Sıralamada Türkiye'nin en iyi üniversiteleri yer aldı. Peki, Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi hangileri? 

İşte, detaylar...

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü’ne bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini "Akademik Performansa Göre" sıraladı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü’ne bağlı University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye'nin en iyi üniversitelerini "Akademik Performansa Göre" sıraladı!

Türkiye'nin 2024-2025 dönemi üniversite sıralamasını hazırlayan URAP, pek çok kriteri göz önünde bulundurarak en iyileri seçti. Kriterler arasında; üniversitelerin öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, uluslararası ve yurt içi ortak yayınları, TÜBİTAK destekli proje sayıları başta olmak üzere 15 parametre yer aldı.

Tıp fakültesi olan üniversiteler, tıp fakültesi olmayan üniversiteler ve genel sıralama olmak üzere üç farklı liste yayımlandı.

Tıp fakültesi olan üniversiteler, tıp fakültesi olmayan üniversiteler ve genel sıralama olmak üzere üç farklı liste yayımlandı.

Tıp fakültesi olan üniversiteler sıralamasında birinciliği Koç Üniversitesi elde ederken. Sıralamayı Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi takip etti. 

Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında ise zirvede Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı. Sıralamayı İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi takip etti. 

Türkiye genel sıralamasında ise 20 üniversite arasında ilk sırada Koç Üniversitesi yer aldı. İşte, en iyilerin yer aldığı Türkiye Genel Sıralaması 👇

1. Koç Üniversitesi

1. Koç Üniversitesi

2. Hacettepe Üniversitesi

2. Hacettepe Üniversitesi

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
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4. Ankara Üniversitesi

4. Ankara Üniversitesi

5. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

5. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

6. İstanbul Üniversitesi

6. İstanbul Üniversitesi

7. Gazi Üniversitesi

7. Gazi Üniversitesi

8. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

8. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
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9. Sabancı Üniversitesi

9. Sabancı Üniversitesi

10. Ege Üniversitesi

10. Ege Üniversitesi

11. Atatürk Üniversitesi

11. Atatürk Üniversitesi

12. Yıldız Teknik Üniversitesi

12. Yıldız Teknik Üniversitesi

13. Marmara Üniversitesi

13. Marmara Üniversitesi
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14. Erciyes Üniversitesi

14. Erciyes Üniversitesi

15. Gebze Teknik Üniversitesi

15. Gebze Teknik Üniversitesi

16. Selçuk Üniversitesi

16. Selçuk Üniversitesi

17. Fırat Üniversitesi

17. Fırat Üniversitesi

18. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

18. Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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19. Dokuz Eylül Üniversitesi

19. Dokuz Eylül Üniversitesi

20. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

20. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi Olan En İyi 10 Üniversite

Tıp Fakültesi Olan En İyi 10 Üniversite

  • 1. Koç Üniversitesi

  • 2. Hacettepe Üniversitesi

  • 3. Ankara Üniversitesi

  • 4. İstanbul Üniversitesi

  • 5. Gazi Üniversitesi

  • 6. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  • 7. Ege Üniversitesi

  • 8. Atatürk Üniversitesi

  • 9. Marmara Üniversitesi

  • 10. Erciyes Üniversitesi

Tıp Fakültesi Olmayan En İyi 10 Üniversite

Tıp Fakültesi Olmayan En İyi 10 Üniversite

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