Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri Belli Oldu! Peki Türkiye'nin En İyi 20 Üniversitesi Hangileri?

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Akademik performansa göre üniversite' sıralamasını açıkladı. Sıralamada Türkiye'nin en iyi üniversiteleri yer aldı. Peki, Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi hangileri?

İşte, detaylar...