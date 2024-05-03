Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Z Kuşağının En Çok Güvendiği Markalar Belli Oldu! İşte Gençlik Endeksi G-250

Türkiye'de Z Kuşağının En Çok Güvendiği Markalar Belli Oldu! İşte Gençlik Endeksi G-250

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 11:59

Gençlik Endeksi G-250 sonuçları açıklandı! İstanbul Kent Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen araştırma sonucunda, genç nüfusun zihninde en çok yer eden markalar belli oldu. 

İşte, ülkemizde 18-24 yaş grubunun marka tercihleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Genç nüfusun zihninde ve yer edinen markalar, Gençlik Endeksi G-250 listesinde yerini aldı!

Genç nüfusun zihninde ve yer edinen markalar, Gençlik Endeksi G-250 listesinde yerini aldı!

Genç nüfusun zihninde ve yer edinen markalar, 5 Şubat -29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma sonucunda Gençlik Endeksi G-250 listesinde yerlerini aldılar. 

İstanbul Kent Üniversitesi ve İtibar Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin marka tercihleri dikkat çekti.

Türkiye İtibar Akademisi'nin web sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ilk 10 marka arasında giyim, yiyecek ve alışveriş platformları gibi sektörlerin öne çıktığı görüldü.

Türkiye İtibar Akademisi'nin web sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, ilk 10 marka arasında giyim, yiyecek ve alışveriş platformları gibi sektörlerin öne çıktığı görüldü.

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından yönetilen bir araştırmada, bilgisayar destekli telefonla arama (CATİ) yöntemiyle 4.800'den fazla gençle görüşmeler yapıldı. Bu araştırma, gençlerin en çok saygı duyduğu, güvendiği ve tercih ettiği 250 markayı belirlemek için bu yıl itibarıyla dördüncü kez gerçekleştirildi.

Geçen yıl araştırmada 50'den fazla sektör incelenmişken, bu yılki çalışmada yaklaşık 40 sektör üzerinde duruldu. Markaların gençlerin zihnindeki algılanan değerlerini ölçmek için bu sektörler detaylı bir şekilde incelendi.

G250 araştırmasının sonuçları, sosyal medya ve diğer dijital iletişim kanalları aracılığıyla gençlere ulaşabilen, teknolojiye hızla adapte olan, fiyat performans ürünleri sunan ve gençlerin güncel zevklerine hitap eden markaların, 18-24 yaş grubunda daha yüksek güven algısı oluşturduğunu ortaya koydu.

Z kuşağı, teknolojiyi iyi kullanan markalara güveniyor!

Z kuşağı, teknolojiyi iyi kullanan markalara güveniyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 26 bölge ve 72 ilde kabul ettiği 'Türkiye örneği' üzerinden, 5 Şubat - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında 18-24 yaş aralığında 4800'den fazla gençle yapılan bir araştırma hakkında konuşan Türkiye İletişim Ajansı (TİA) Başkan Yardımcısı Özüm Acar, bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdikleri Gençlik Endeksi Araştırması'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Araştırmanın İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Acar, bu çalışmada, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan ve 'Z kuşağı' olarak adlandırılan 18-24 yaş arası gençlerin 40 farklı sektördeki tercihlerini incelediklerini ifade etti.

Acar, Z kuşağının artık markaların ana hedefi olduğunu ve markaların iletişim ve pazarlama stratejilerini bu genç kuşağın beğenileri ve tercihlerine göre şekillendirdiklerini belirtti. Araştırmanın sonuçlarının da bunu doğruladığını söyleyen Acar, gençlerin tercihlerini kendilerine yakın hissettikleri ve çevrelerinde popüler olan markalardan yana kullandığını vurguladı.

Dijitalleşmenin önem kazandığı ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan markaların da gençlerin tercihlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Acar, toplumsal konulara duyarlı olan markaların da gençler arasında popüler olduğunu ifade etti. Gençlik Endeksi Araştırması'nda fiyat-performans ürünlerinin üst sıralarda yer aldığını ve gençlerin ekonomik endişelerinin marka tercihlerini etkilediğini gördüklerini ekledi.

İşte, Gençllik Endeksi G-250'de yer alan markalar:

İşte, Gençllik Endeksi G-250'de yer alan markalar:

  • A 101, Abalıoğlu, Acer, Adidas, AgeSA, Ağaoğlu, Akbank, Aksa Doğalgaz, Aksigorta, Allianz, Altınbaş, Altınkaynak, Altınyıldız, Altus, Amazon, Anadolu Sigorta, Apple, Aras Kargo, Arby’s, Arçelik, Arzum, Aspava, Asus, Atasay, Audi, Avis, Avon, AXA, Aygaz, Aytemiz

  • Banvit, Baydöner, Beko, Bellona, Beypazarı, Beypiliç, BİM, BKM Express, Blendax, Blue Diamond, BMW, Bosch, Bp, Budget, Burger King 

  • Cappy, Casper, Cengiz Enerji, Central, Cimri, Civil, Clear Men, Coca Cola, CP, Çanakkale Seramik, Çaykur

  • D`S Damat, Dagi, Decathlon, DeFacto, Denizbank, Doğtaş, Domino’s Pizza, Dost

  • E-bebek, Ege Seramik, Eker, Ekrem Coşkun Döner, Elidor, Elseve, Emsan, Enerjisa, Enpara, Enterprise, Enza Home, Erpiliç, Eti, EÜAŞ

  • Fakir, Familia, Fanta, Farmasi, Flormar, Ford

  • Gap İnşaat, Garanti, Gedik, Getir, Gliss, Golden Rose, Gratis, Gresan, Güral Porselen

  • Halkbank, HD İskender, Hepsi Burada, Hitit Seramik, Hopi, HP, Hugo Boss, Hummel

  • İçim, İninal, İpekyol, İstikbal, İyzico 

  • Karaca, Kelebek, KFC, Kiğılı, Koç Holding, Komagene, Korkmaz, Koru Sigorta, Kotex, Koton, Kumtel, Kütahya Porselen

  • Lc Waikiki, Lenovo, LG, Limak, Little Caesars Pizza, Loreal Paris

  • Mango, Mapa Grup, Mavi, Maylo, McDonald’s, Mercedes-Benz, Migros, Mis, MNG Kargo, Molped, Mondi Home, Monster Notebook, Mothercare, Nespresso

  • Nestle, NG Kütahya Seramik, Nike, Nissa, Nivea

  • Opet, Orkid, Otoplus

  • Panço, Pantene, Papa Johns, Papara, Papia, Paraşüt, Pasaport Pizza, Paşabahçe, Penti, Pepsi, Petrol Ofisi, Peugeot, Philips, Pınar, Pizza Hut, Pizza Pizza, Pizza Time, Polisan, Popeyes®, Porland, Prima, PTT, Puma, 

  • QNB Finansbank

  • Restorex, Rönesans

  • Sabancı, Samsung, Sbarro, Seher Yıldızı, Selpak, Shell, Siemens, Sixt, Sleepy, Solo, Soobe, Suwen, Sürat Kargo, Sütaş, Şenpiliç, Şok, 

  • TAB Gıda, Tadım Pizza, Tavuk Dünyası, TEB, Teknosa, Terra Pizza, Torku, Toyota, Trendyol, Turkuaz Seramik, Tutku, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrol

  • Uludağ İçecek, Uni Baby, Ülker

  • Vakıfbank, Vans, Vestel, VitrA, Vivense, Volvo

  • Yıldız, Yıldız İnşaat, Yolcu360, Yurtiçi Kargo

  • Zara, ZEN Pırlanta, Ziraat Bankası, Zorlu Holding, Zorlu Enerji, Zurih Sigorta

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
moonlight

en çok duyduklarını işaretlemişler gibi geldi bana ... mesela Sütaş .. bilseler işçileri eylem yapamasın diye alana tezek döktürdüklerini sanımıyorum ki işar... Devamını Gör

ceren hanım

çoğunluğu çöp firmalar