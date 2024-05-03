Türkiye'de Z Kuşağının En Çok Güvendiği Markalar Belli Oldu! İşte Gençlik Endeksi G-250

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en çok duyduklarını işaretlemişler gibi geldi bana ... mesela Sütaş .. bilseler işçileri eylem yapamasın diye alana tezek döktürdüklerini sanımıyorum ki işar... Devamını Gör
çoğunluğu çöp firmalar