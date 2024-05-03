Türkiye'de Z Kuşağının En Çok Güvendiği Markalar Belli Oldu! İşte Gençlik Endeksi G-250

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından yönetilen bir araştırmada, bilgisayar destekli telefonla arama (CATİ) yöntemiyle 4.800'den fazla gençle görüşmeler yapıldı. Bu araştırma, gençlerin en çok saygı duyduğu, güvendiği ve tercih ettiği 250 markayı belirlemek için bu yıl itibarıyla dördüncü kez gerçekleştirildi.

Geçen yıl araştırmada 50'den fazla sektör incelenmişken, bu yılki çalışmada yaklaşık 40 sektör üzerinde duruldu. Markaların gençlerin zihnindeki algılanan değerlerini ölçmek için bu sektörler detaylı bir şekilde incelendi.

G250 araştırmasının sonuçları, sosyal medya ve diğer dijital iletişim kanalları aracılığıyla gençlere ulaşabilen, teknolojiye hızla adapte olan, fiyat performans ürünleri sunan ve gençlerin güncel zevklerine hitap eden markaların, 18-24 yaş grubunda daha yüksek güven algısı oluşturduğunu ortaya koydu.