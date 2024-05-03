Aydın'da 2 Bin 500 Yıllık Antik Yola Beton Döküldü! Antik Yolun 'Betonlaşmasına' Sosyal Medyadan Tepki Geldi!
Aydın'da 2 Bin 500 Yıllık Antik Yola Beton Döküldü! Antik Yolun 'Betonlaşmasına' Sosyal Medyadan Tepki Geldi!
Aydın Beşparmak Dağları (Latmos) bölgesinde bulunan 2 bin 500 yıllık taş döşeme antik yola beton dökülmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya platformu X üzerinden 'Boşuna Tıklama' adlı hesap tarafından paylaşılan haber karşısında doğaseverlerin de söyleyecekleri vardı.
Gelin, yaşananlara birlikte göz atalım...
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Myus, Alinda, Alabanda ve Tralleis antik kentlerini birbirine bağlayan, Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi’ni birleştiren antik yol bir zamanlar böyle görünüyordu...
Antik kentleri birbirine bağlayan, Aydın Beşparmak Dağları (Latmos) bölgesinde yer alan 2 bin 500 yıllık taş döşeme antik yola beton kaplama döküldü!
İşte, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan o paylaşım 👇
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2 bin 386 metrelik antik yolun bir kısmına dökülen beton hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
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