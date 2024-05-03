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Aydın'da 2 Bin 500 Yıllık Antik Yola Beton Döküldü! Antik Yolun 'Betonlaşmasına' Sosyal Medyadan Tepki Geldi!

Aydın'da 2 Bin 500 Yıllık Antik Yola Beton Döküldü! Antik Yolun 'Betonlaşmasına' Sosyal Medyadan Tepki Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.05.2024 - 11:34

Aydın Beşparmak Dağları (Latmos) bölgesinde bulunan 2 bin 500 yıllık taş döşeme antik yola beton dökülmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya platformu X üzerinden 'Boşuna Tıklama' adlı hesap tarafından paylaşılan haber karşısında doğaseverlerin de söyleyecekleri vardı. 

Gelin, yaşananlara birlikte göz atalım...

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Myus, Alinda, Alabanda ve Tralleis antik kentlerini birbirine bağlayan, Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi’ni birleştiren antik yol bir zamanlar böyle görünüyordu...

Myus, Alinda, Alabanda ve Tralleis antik kentlerini birbirine bağlayan, Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi’ni birleştiren antik yol bir zamanlar böyle görünüyordu...

Antik kentleri birbirine bağlayan, Aydın Beşparmak Dağları (Latmos) bölgesinde yer alan 2 bin 500 yıllık taş döşeme antik yola beton kaplama döküldü!

Antik kentleri birbirine bağlayan, Aydın Beşparmak Dağları (Latmos) bölgesinde yer alan 2 bin 500 yıllık taş döşeme antik yola beton kaplama döküldü!

1970'li yıllarda arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen, Herakleia Antik Kenti'nden Beşparmak Dağları'na (Latmos) uzanan tarihi taş döşeli yol, Pleistarkhos isimli kurucu tarafından inşa edilmiştir. Bu eski yol, sadece Myus, Alinda, Alabanda ve Tralleis antik kentlerini birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi'ni de birleştirir. Bu tarihi yolun tescil işlemleri, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.

Ancak, geçtiğimiz aylarda, antik yolun Karpuzlu'ya bağlı Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne uzanan 2 bin 386 metrelik bir kesimine izinsiz olarak beton dökülmesi, doğaseverleri hayrete düşürdü. Bu durum, tarihi ve doğal güzelliklerin korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan o paylaşım 👇

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan o paylaşım 👇
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Görenleri şaşkına çeviren bu durum karşısında, sosyal medya kullanıcılarından da yanıt geldi.

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2 bin 386 metrelik antik yolun bir kısmına dökülen beton hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

2 bin 386 metrelik antik yolun bir kısmına dökülen beton hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
twitter.com

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