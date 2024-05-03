Aydın'da 2 Bin 500 Yıllık Antik Yola Beton Döküldü! Antik Yolun 'Betonlaşmasına' Sosyal Medyadan Tepki Geldi!

1970'li yıllarda arkeolog Dr. Anneliese Peschlow tarafından keşfedilen, Herakleia Antik Kenti'nden Beşparmak Dağları'na (Latmos) uzanan tarihi taş döşeli yol, Pleistarkhos isimli kurucu tarafından inşa edilmiştir. Bu eski yol, sadece Myus, Alinda, Alabanda ve Tralleis antik kentlerini birbirine bağlamakla kalmaz, aynı zamanda Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi'ni de birleştirir. Bu tarihi yolun tescil işlemleri, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleştirilmiştir.

Ancak, geçtiğimiz aylarda, antik yolun Karpuzlu'ya bağlı Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne uzanan 2 bin 386 metrelik bir kesimine izinsiz olarak beton dökülmesi, doğaseverleri hayrete düşürdü. Bu durum, tarihi ve doğal güzelliklerin korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.