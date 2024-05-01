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Gökyüzündeki İnsanı Andıran Cisim Muş ve Kocaeli'den Sonra İstanbul'da Görüldü! Türkiye Soruyor: Bu Cisim Ne?

Gökyüzündeki İnsanı Andıran Cisim Muş ve Kocaeli'den Sonra İstanbul'da Görüldü! Türkiye Soruyor: Bu Cisim Ne?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.05.2024 - 23:17

Son günlerde, sosyal medyanın gündemine oturan 'gökyüzünde görülen' ve tanılanamayan cisim bu kez de İstanbul'da görüldü. İlk kez 27 Nisan Cumartesi günü Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde görülmüştü. Vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalıştıkları cismin İstanbul'daki görüntüleri, 'Hava Forum' adlı Twitter hesabından paylaşıldı. 

İşte, o anlar...

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Günler önce Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde ortaya çıkmıştı. Ne olduğu anlaşılamayan cisim, akşam saatlerinde koyun otlatan çoban Murat Koç tarafından görüldü.

Günler önce Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde ortaya çıkmıştı. Ne olduğu anlaşılamayan cisim, akşam saatlerinde koyun otlatan çoban Murat Koç tarafından görüldü.

Murat Koç, 27 Nisan akşamı saay 17.00 sularında gökyüzündeki cismi fark etti. Cismin, görüntüsünün insan şeklini andırdığını belirtti. Koç, daha sonra yaptığı açıklamada, 'Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum.' dedi.

Muş'ta Çekilen O Görüntüleri Burada Bulabilirsiniz 👇

Ulusal medyada da haberlere konu olan cisim Muş'tan sonra Kocaeli semalarında görüldü. Sosyal medyanın konuştuğu cismin ne olduğu henüz anlaşılmamış ki ki bu kez de İstanbul'dan benzer görüntüler geldi.

Ulusal medyada da haberlere konu olan cisim Muş'tan sonra Kocaeli semalarında görüldü. Sosyal medyanın konuştuğu cismin ne olduğu henüz anlaşılmamış ki ki bu kez de İstanbul'dan benzer görüntüler geldi.

Twitter'da 'Hava Forum' adlı hesap tarafından paylaşılan o görüntülerle, cismin ne olduğuna dair tartışmalar yeniden alevlendi.

İşte, İstanbul'da da görülen o 'cisim' 👇

Sosyal medyada kimileri cismin 'helyum gazıyla dolu bir balon' olduğunu düşündü, kimileri 'süpürgeli cadı' 👇

Sosyal medyada kimileri cismin 'helyum gazıyla dolu bir balon' olduğunu düşündü, kimileri 'süpürgeli cadı' 👇
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Tartışma yaratan cisim, 'astral seyahate çıkmış Yusuf Güney olabilir mi?' sorusu da merak uyandırdı... 👇

Tartışma yaratan cisim, 'astral seyahate çıkmış Yusuf Güney olabilir mi?' sorusu da merak uyandırdı... 👇
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Bu konuya dair ciddi matematiksel hesaplar da yapıldı... 👇

Bu konuya dair ciddi matematiksel hesaplar da yapıldı... 👇
twitter.com

Sahi, sizce bu cisim ne olabilir? Yorumlarda buluşalım. 👇

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Mesih geliiğiy, değilse de ülkemde uzaylı istemiyorum :P

Turgut Güler

Bundan yeryüzünde daha çok var, onlar da insanı andırıyor