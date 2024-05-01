Gökyüzündeki İnsanı Andıran Cisim Muş ve Kocaeli'den Sonra İstanbul'da Görüldü! Türkiye Soruyor: Bu Cisim Ne?

Son günlerde, sosyal medyanın gündemine oturan 'gökyüzünde görülen' ve tanılanamayan cisim bu kez de İstanbul'da görüldü. İlk kez 27 Nisan Cumartesi günü Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde görülmüştü. Vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalıştıkları cismin İstanbul'daki görüntüleri, 'Hava Forum' adlı Twitter hesabından paylaşıldı.

İşte, o anlar...