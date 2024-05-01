Gökyüzündeki İnsanı Andıran Cisim Muş ve Kocaeli'den Sonra İstanbul'da Görüldü! Türkiye Soruyor: Bu Cisim Ne?
Gökyüzündeki İnsanı Andıran Cisim Muş ve Kocaeli'den Sonra İstanbul'da Görüldü! Türkiye Soruyor: Bu Cisim Ne?
Son günlerde, sosyal medyanın gündemine oturan 'gökyüzünde görülen' ve tanılanamayan cisim bu kez de İstanbul'da görüldü. İlk kez 27 Nisan Cumartesi günü Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde görülmüştü. Vatandaşların ne olduğunu anlamaya çalıştıkları cismin İstanbul'daki görüntüleri, 'Hava Forum' adlı Twitter hesabından paylaşıldı.
İşte, o anlar...
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Günler önce Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyünde ortaya çıkmıştı. Ne olduğu anlaşılamayan cisim, akşam saatlerinde koyun otlatan çoban Murat Koç tarafından görüldü.
Ulusal medyada da haberlere konu olan cisim Muş'tan sonra Kocaeli semalarında görüldü. Sosyal medyanın konuştuğu cismin ne olduğu henüz anlaşılmamış ki ki bu kez de İstanbul'dan benzer görüntüler geldi.
İşte, İstanbul'da da görülen o 'cisim' 👇
Sosyal medyada kimileri cismin 'helyum gazıyla dolu bir balon' olduğunu düşündü, kimileri 'süpürgeli cadı' 👇
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Tartışma yaratan cisim, 'astral seyahate çıkmış Yusuf Güney olabilir mi?' sorusu da merak uyandırdı... 👇
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Bu konuya dair ciddi matematiksel hesaplar da yapıldı... 👇
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Mesih geliiğiy, değilse de ülkemde uzaylı istemiyorum :P
Bundan yeryüzünde daha çok var, onlar da insanı andırıyor
quidditch turnuvası başlıyor olabilir