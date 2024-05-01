Çocukluk Arkadaşları İlerleyen Yaşlarda Ne Kadar Paranız Olacağına Dair Bir İşaret Olabilir mi?

Araştırma verilerine göre, 'Pek çok araştırmacı ve politika yapıcı, dünya çapındaki toplumların ırksal, siyasi ve sınıfsal çizgiler arasında çok az etkileşimle parçalanmış ve kutuplaşmış olduğuna dair endişelerini dile getiriyor.'