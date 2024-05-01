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Çocukluk Arkadaşları İlerleyen Yaşlarda Ne Kadar Paranız Olacağına Dair Bir İşaret Olabilir mi?

Çocukluk Arkadaşları İlerleyen Yaşlarda Ne Kadar Paranız Olacağına Dair Bir İşaret Olabilir mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.05.2024 - 21:56 Son Güncelleme: 01.05.2024 - 21:59

Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gilles Deleuze adlı bir X (Twitter) kullanıcısı, çocukluk yıllarındaki arkadaş seçimlerinin ilerleyen yaşlardaki para kazanma olasılığına değindi. Söz konusu para olunca, sosyal medya kullanıcılarından dikkat çeken tespitler de geldi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4158...
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2022 yılında yapılan 'Social capital II: determinants of economic connectedness' başlıklı makale, sosyal ilişkilerdeki önyargı ve ekonomik bağlılığın belirleyicilerini ele alıyor.

2022 yılında yapılan 'Social capital II: determinants of economic connectedness' başlıklı makale, sosyal ilişkilerdeki önyargı ve ekonomik bağlılığın belirleyicilerini ele alıyor.

Gilles Deleuze isimli bir X kullanıcısı tarafından yeniden gündeme getirilen makale, "Çocukken zengin arkadaşlara sahip olmak ilerleyen yaşlarda daha fazla para kazanma olasılığını artırıyor." şeklinde yorumlanıyor.

Gilles Deleuze isimli bir X kullanıcısı tarafından yeniden gündeme getirilen makale, "Çocukken zengin arkadaşlara sahip olmak ilerleyen yaşlarda daha fazla para kazanma olasılığını artırıyor." şeklinde yorumlanıyor.

Araştırma verilerine göre, 'Pek çok araştırmacı ve politika yapıcı, dünya çapındaki toplumların ırksal, siyasi ve sınıfsal çizgiler arasında çok az etkileşimle parçalanmış ve kutuplaşmış olduğuna dair endişelerini dile getiriyor.'

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan o paylaşım. 👇

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan o paylaşım. 👇
twitter.com

Ayrıca bu durumun, 'Kendi başına potansiyel bir endişe kaynağı olmasının yanı sıra, farklı insan grupları arasındaki etkileşim eksikliği, daha kötü ekonomik ve sosyal sonuçlarla ilişkilendiriliyor.'

Gelelim, sosyal medya kullanıcılarının bu bilgi karşısındaki tepkilerine... 👇

Gelelim, sosyal medya kullanıcılarının bu bilgi karşısındaki tepkilerine... 👇
twitter.com

Sanıyoruz, 'özel okulların' hayatımızdaki yeri ve önemi böylece anlaşılmış oldu... 👇

Sanıyoruz, 'özel okulların' hayatımızdaki yeri ve önemi böylece anlaşılmış oldu... 👇
twitter.com
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Kimileri ise parayı sayıdan öte 'zihinsel bir durum' olarak değerlendirdi 👇

Kimileri ise parayı sayıdan öte 'zihinsel bir durum' olarak değerlendirdi 👇
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