Çocukluk Arkadaşları İlerleyen Yaşlarda Ne Kadar Paranız Olacağına Dair Bir İşaret Olabilir mi?
Çocukluk Arkadaşları İlerleyen Yaşlarda Ne Kadar Paranız Olacağına Dair Bir İşaret Olabilir mi?
Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4158...
Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gilles Deleuze adlı bir X (Twitter) kullanıcısı, çocukluk yıllarındaki arkadaş seçimlerinin ilerleyen yaşlardaki para kazanma olasılığına değindi. Söz konusu para olunca, sosyal medya kullanıcılarından dikkat çeken tespitler de geldi.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
2022 yılında yapılan 'Social capital II: determinants of economic connectedness' başlıklı makale, sosyal ilişkilerdeki önyargı ve ekonomik bağlılığın belirleyicilerini ele alıyor.
Gilles Deleuze isimli bir X kullanıcısı tarafından yeniden gündeme getirilen makale, "Çocukken zengin arkadaşlara sahip olmak ilerleyen yaşlarda daha fazla para kazanma olasılığını artırıyor." şeklinde yorumlanıyor.
İşte, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan o paylaşım. 👇
Gelelim, sosyal medya kullanıcılarının bu bilgi karşısındaki tepkilerine... 👇
Sanıyoruz, 'özel okulların' hayatımızdaki yeri ve önemi böylece anlaşılmış oldu... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Kimileri ise parayı sayıdan öte 'zihinsel bir durum' olarak değerlendirdi 👇
👇
👇
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın