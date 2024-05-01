Tarihçi Emrah Safa Gürkan’dan 1 Mayıs'ta “Efendi, Edepli” Değişim İsteyenlere Eleştirel Analiz
Tarihçi Emrah Safa Gürkan’dan 1 Mayıs'ta “Efendi, Edepli” Değişim İsteyenlere Eleştirel Analiz
Tarihçi Emrah Safa Gürkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı gündeme ilişkin yorumlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı televizyon programları, kitapları ve 'Osmanlı Tarihi'ne ilişkin podcast içerikleriyle de pek çoğumuzun yakından tanıdığı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu defa değişim isteyenler üzerinden bir eleştirel analiz yaptı. Toplumumuzda yer alan ve 'köklü değişim' isteyen fakat bir şey yapmayan bu kişiler hakkında üst üste tweetler attı.
İşte, Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan 'edepli değişim'
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1 Mayıs nedeniyle milyonlarca emekçinin sokakta olduğu bugüne dair pek çok görüş ve düşünce dile getirildi. Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise konuyu bir başka açıdan ele aldı. ESG bu kez de bize 'edepli değişimi' açıkladı.
İşte, Emrah Safa Gürkan'ın deyişiyle 'Efendi, edepli değişim' ve kaossuz değişim isteyen o insan modeli.👇
Burjuva huyu olarak tarif ettiği bu duruma karşı: " Sen de burjuva değilsin zaten." dedi.
Bu durumu 'çok garip bir çelişki' olarak değerlendirirken "Nasıl olacak paşam ;)" demeyi de ihmal etmedi.
Tabii eğitim sistemine de değindi. 👇
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Türkiye'de yaşayanlar ve eğitim görenlerin dışında, Batı'da yaşamış olanlarımızı da ele aldı.
Değişim istemeyebilirsin, diyen ESG 'Ama öyle de demiyorsun. Çok garip' ifadelerini kullandı.
Ünlü profesörün bu Tweet dizisine takipçilerinin de ilgisi büyüktü. "Yarı burjuva sayılıyorsunuz sizin huy ne oluyor bu durumda?" diyen takipçisine yanıt vermeyi de ihmal etmedi.
İşte, Emrah Safa Gürkan'dan 'Ama biri benim adıma değiştirirse sevinirim. Onu eleştirmem. Sağol kardeşim derim.' yorumu. 👇
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Bu kadar çok şey konuşup hiçbir şey anlatmamalarına sinir oluyorum, birde bu uzun ve kafa karıştırıcı konuşmalarda insanlar farklı yerlere konuyu çekebiliyor... Devamını Gör
İşte küçük burjuva. Adam çok güzel özetlemiş.