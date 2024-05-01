Tarihçi Emrah Safa Gürkan’dan 1 Mayıs'ta “Efendi, Edepli” Değişim İsteyenlere Eleştirel Analiz

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı gündeme ilişkin yorumlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı televizyon programları, kitapları ve 'Osmanlı Tarihi'ne ilişkin podcast içerikleriyle de pek çoğumuzun yakından tanıdığı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu defa değişim isteyenler üzerinden bir eleştirel analiz yaptı. Toplumumuzda yer alan ve 'köklü değişim' isteyen fakat bir şey yapmayan bu kişiler hakkında üst üste tweetler attı.

İşte, Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan 'edepli değişim'