Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tarihçi Emrah Safa Gürkan’dan 1 Mayıs'ta “Efendi, Edepli” Değişim İsteyenlere Eleştirel Analiz

Tarihçi Emrah Safa Gürkan’dan 1 Mayıs'ta “Efendi, Edepli” Değişim İsteyenlere Eleştirel Analiz

1 Mayıs
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.05.2024 - 18:50 Son Güncelleme: 01.05.2024 - 19:02

Tarihçi Emrah Safa Gürkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı gündeme ilişkin yorumlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı televizyon programları, kitapları ve 'Osmanlı Tarihi'ne ilişkin podcast içerikleriyle de pek çoğumuzun yakından tanıdığı Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu defa değişim isteyenler üzerinden bir eleştirel analiz yaptı. Toplumumuzda yer alan ve 'köklü değişim' isteyen fakat bir şey yapmayan bu kişiler hakkında üst üste tweetler attı. 

İşte, Tarihçi Emrah Safa Gürkan'dan 'edepli değişim'

İçeriğin Devamı Aşağıda

1 Mayıs nedeniyle milyonlarca emekçinin sokakta olduğu bugüne dair pek çok görüş ve düşünce dile getirildi. Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise konuyu bir başka açıdan ele aldı. ESG bu kez de bize 'edepli değişimi' açıkladı.

1 Mayıs nedeniyle milyonlarca emekçinin sokakta olduğu bugüne dair pek çok görüş ve düşünce dile getirildi. Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ise konuyu bir başka açıdan ele aldı. ESG bu kez de bize 'edepli değişimi' açıkladı.

İşte, Emrah Safa Gürkan'ın deyişiyle 'Efendi, edepli değişim' ve kaossuz değişim isteyen o insan modeli.👇

İşte, Emrah Safa Gürkan'ın deyişiyle 'Efendi, edepli değişim' ve kaossuz değişim isteyen o insan modeli.👇
twitter.com

Burjuva huyu olarak tarif ettiği bu duruma karşı: " Sen de burjuva değilsin zaten." dedi.

Burjuva huyu olarak tarif ettiği bu duruma karşı: " Sen de burjuva değilsin zaten." dedi.
twitter.com

Bu durumu 'çok garip bir çelişki' olarak değerlendirirken "Nasıl olacak paşam ;)" demeyi de ihmal etmedi.

Bu durumu 'çok garip bir çelişki' olarak değerlendirirken "Nasıl olacak paşam ;)" demeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

Tabii eğitim sistemine de değindi. 👇

Tabii eğitim sistemine de değindi. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'de yaşayanlar ve eğitim görenlerin dışında, Batı'da yaşamış olanlarımızı da ele aldı.

Türkiye'de yaşayanlar ve eğitim görenlerin dışında, Batı'da yaşamış olanlarımızı da ele aldı.
twitter.com

Değişim istemeyebilirsin, diyen ESG 'Ama öyle de demiyorsun. Çok garip' ifadelerini kullandı.

Değişim istemeyebilirsin, diyen ESG 'Ama öyle de demiyorsun. Çok garip' ifadelerini kullandı.
twitter.com

Ünlü profesörün bu Tweet dizisine takipçilerinin de ilgisi büyüktü. "Yarı burjuva sayılıyorsunuz sizin huy ne oluyor bu durumda?" diyen takipçisine yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü profesörün bu Tweet dizisine takipçilerinin de ilgisi büyüktü. "Yarı burjuva sayılıyorsunuz sizin huy ne oluyor bu durumda?" diyen takipçisine yanıt vermeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

İşte, Emrah Safa Gürkan'dan 'Ama biri benim adıma değiştirirse sevinirim. Onu eleştirmem. Sağol kardeşim derim.' yorumu. 👇

İşte, Emrah Safa Gürkan'dan 'Ama biri benim adıma değiştirirse sevinirim. Onu eleştirmem. Sağol kardeşim derim.' yorumu. 👇
twitter.com

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da bu duruma yorumu vardı. Gelin bir de Emrah Safa Gürkan'ın 'edepli değişimine' gelen yorumlara birlikte göz atalım. 👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sıra sizde, yorumlarda buluşalım. 👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Yaşar

Bu kadar çok şey konuşup hiçbir şey anlatmamalarına sinir oluyorum, birde bu uzun ve kafa karıştırıcı konuşmalarda insanlar farklı yerlere konuyu çekebiliyor... Devamını Gör

can

İşte küçük burjuva. Adam çok güzel özetlemiş.