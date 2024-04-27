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Truva Atı Hakkındaki Gerçeği Amerikalı'dan Öğrenen Sosyal Medya Kullanıcısı Mitoloji Dünyasını Ayağa Kaldırdı

Truva Atı Hakkındaki Gerçeği Amerikalı'dan Öğrenen Sosyal Medya Kullanıcısı Mitoloji Dünyasını Ayağa Kaldırdı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.04.2024 - 13:53

Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı Truva atını bilmeyen yoktur. Ayrıca, yaklaşık on yıl sürdüğü tahmin edilen savaşta; Truvalı Prens Paris tarafından sol topuğundan okla vurularak öldürülen yarı tanrı Achilles, yani namıdiğer Brad Pitt'i de tanırsınızdır. 

Şimdi gelelim asıl konumuza: Sosyal medyada yankılanan paylaşım '@batuelsalvaje' adlı kullanıcı tarafından X üzerinden yapıldı. Bu kullanıcı, 'truva atının gecrek olmadığını' bir Amerikalı'dan öğrendiğini söyledi! İşte, kargaşa böyle başladı. 

Gelin, detayları birlikte ele alalım...

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Tanrıça Athena'ya kutsal bir sunak olarak yapılan tahta at Truva, bir kez daha on yıl sürecek bir savaşa neden olmak üzere! Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımla gündeme gelen konumuz ise 'Truva atı gerçek mi, yoksa bir metafor mu?'

Tanrıça Athena'ya kutsal bir sunak olarak yapılan tahta at Truva, bir kez daha on yıl sürecek bir savaşa neden olmak üzere! Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımla gündeme gelen konumuz ise 'Truva atı gerçek mi, yoksa bir metafor mu?'

İşte karşınızda, bu tarihsel metaforu bir Amerikalı'dan öğrendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımı.👇

İşte karşınızda, bu tarihsel metaforu bir Amerikalı'dan öğrendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımı.👇
twitter.com

Amerikalılar neden böyle düşünüyor, oysa; Achilles 'Brad Pitt', Hector 'Eric Bana', Truvalı Helen 'Diane Kruger', Paris 'Orlando Bloom' ve Truva atını inşa etmeyi akıl eden meşhur Odysseus 'Sean Bean'...

Amerikalılar neden böyle düşünüyor, oysa; Achilles 'Brad Pitt', Hector 'Eric Bana', Truvalı Helen 'Diane Kruger', Paris 'Orlando Bloom' ve Truva atını inşa etmeyi akıl eden meşhur Odysseus 'Sean Bean'...

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da bu duruma harika yorumları var. Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumalara birlikte göz atalım.

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twitter.com

Aslında, bu soru bize de gerçeği sorgulattı... 👇

Aslında, bu soru bize de gerçeği sorgulattı... 👇
twitter.com
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twitter.com

Yine bir bilgi başka bilinmeyenleri de ortaya çıkardı. 👇

Yine bir bilgi başka bilinmeyenleri de ortaya çıkardı. 👇
twitter.com

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twitter.com

Dikkat çeken güzel teselliler de oldu! 👇

Dikkat çeken güzel teselliler de oldu! 👇
twitter.com

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twitter.com
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Kimilerimiz ise hazin bir şekilde kandırılmıştı...👇

Kimilerimiz ise hazin bir şekilde kandırılmıştı...👇
twitter.com

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Tabii bu da bir bakış açısı...👇

Tabii bu da bir bakış açısı...👇
twitter.com

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twitter.com
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Keşke gerçek olsa dedirtti! 👇

Keşke gerçek olsa dedirtti! 👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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