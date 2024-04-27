Truva Atı Hakkındaki Gerçeği Amerikalı'dan Öğrenen Sosyal Medya Kullanıcısı Mitoloji Dünyasını Ayağa Kaldırdı

Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı Truva atını bilmeyen yoktur. Ayrıca, yaklaşık on yıl sürdüğü tahmin edilen savaşta; Truvalı Prens Paris tarafından sol topuğundan okla vurularak öldürülen yarı tanrı Achilles, yani namıdiğer Brad Pitt'i de tanırsınızdır.

Şimdi gelelim asıl konumuza: Sosyal medyada yankılanan paylaşım '@batuelsalvaje' adlı kullanıcı tarafından X üzerinden yapıldı. Bu kullanıcı, 'truva atının gecrek olmadığını' bir Amerikalı'dan öğrendiğini söyledi! İşte, kargaşa böyle başladı.

Gelin, detayları birlikte ele alalım...