Truva Atı Hakkındaki Gerçeği Amerikalı'dan Öğrenen Sosyal Medya Kullanıcısı Mitoloji Dünyasını Ayağa Kaldırdı
Truva Atı Hakkındaki Gerçeği Amerikalı'dan Öğrenen Sosyal Medya Kullanıcısı Mitoloji Dünyasını Ayağa Kaldırdı
Odysseus'un Truva surlarını aşmak ve şehre gizlice girmek için yaptırdığı Truva atını bilmeyen yoktur. Ayrıca, yaklaşık on yıl sürdüğü tahmin edilen savaşta; Truvalı Prens Paris tarafından sol topuğundan okla vurularak öldürülen yarı tanrı Achilles, yani namıdiğer Brad Pitt'i de tanırsınızdır.
Şimdi gelelim asıl konumuza: Sosyal medyada yankılanan paylaşım '@batuelsalvaje' adlı kullanıcı tarafından X üzerinden yapıldı. Bu kullanıcı, 'truva atının gecrek olmadığını' bir Amerikalı'dan öğrendiğini söyledi! İşte, kargaşa böyle başladı.
Gelin, detayları birlikte ele alalım...
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Tanrıça Athena'ya kutsal bir sunak olarak yapılan tahta at Truva, bir kez daha on yıl sürecek bir savaşa neden olmak üzere! Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımla gündeme gelen konumuz ise 'Truva atı gerçek mi, yoksa bir metafor mu?'
İşte karşınızda, bu tarihsel metaforu bir Amerikalı'dan öğrendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcısının paylaşımı.👇
Amerikalılar neden böyle düşünüyor, oysa; Achilles 'Brad Pitt', Hector 'Eric Bana', Truvalı Helen 'Diane Kruger', Paris 'Orlando Bloom' ve Truva atını inşa etmeyi akıl eden meşhur Odysseus 'Sean Bean'...
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Aslında, bu soru bize de gerçeği sorgulattı... 👇
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Yine bir bilgi başka bilinmeyenleri de ortaya çıkardı. 👇
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Dikkat çeken güzel teselliler de oldu! 👇
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Kimilerimiz ise hazin bir şekilde kandırılmıştı...👇
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Tabii bu da bir bakış açısı...👇
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Keşke gerçek olsa dedirtti! 👇
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