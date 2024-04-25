Karadeniz Mutfağı Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Gerçekten 'Karadeniz Mutfağı Ülkemizin Hint Mutfağı mı?'
Karadeniz Mutfağı Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Gerçekten 'Karadeniz Mutfağı Ülkemizin Hint Mutfağı mı?'
Twitter'da yine bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımla Karadeniz yemekleri gündemde! Geçtiğimiz yıl 'Dünyanın En Kötü 100 Yemeği' listesine 7. sıradan giriş yapan 'Kara Lahana Çorbası'nı hatırlarsınız! Şimdi ise tartışma, 'Karadeniz yemekleri lezzetli ve besleyicidir' yorumuyla başladı.
Kaynak: Prof. Dr. Abuzer Kömürcü (@Profunuz34)
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