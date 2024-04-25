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Karadeniz Mutfağı Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Gerçekten 'Karadeniz Mutfağı Ülkemizin Hint Mutfağı mı?'

Karadeniz Mutfağı Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Gerçekten 'Karadeniz Mutfağı Ülkemizin Hint Mutfağı mı?'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
25.04.2024 - 20:59

Twitter'da yine bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımla Karadeniz yemekleri gündemde! Geçtiğimiz yıl 'Dünyanın En Kötü 100 Yemeği' listesine 7. sıradan giriş yapan 'Kara Lahana Çorbası'nı hatırlarsınız! Şimdi ise tartışma, 'Karadeniz yemekleri lezzetli ve besleyicidir' yorumuyla başladı. 

Kaynak: Prof. Dr. Abuzer Kömürcü (@Profunuz34)

Hamsi, kara lahana sarması, muhlama, kuymak, mısır ekmeği, nokul... Bu eşsiz lezzetlerin vatanı Karadeniz, yemekleri her damak tadına uymuyor. Bu yüzden sık sık gündemde yerini alıyor. Yine sosyal medya gündemine oturan lezzetler hakkında bakalım siz ne düşüneceksiniz.

Hamsi, kara lahana sarması, muhlama, kuymak, mısır ekmeği, nokul... Bu eşsiz lezzetlerin vatanı Karadeniz, yemekleri her damak tadına uymuyor. Bu yüzden sık sık gündemde yerini alıyor. Yine sosyal medya gündemine oturan lezzetler hakkında bakalım siz ne düşüneceksiniz.

Her şey sosyal medya platformu X üzerinden bir kullanıcının 'Karadeniz yemekleri lezzetli ve besleyicidir.' diyerek paylaştığı yemeklerle başladı.

Kimilerinin Çin, Hint ya da Kore mutfağına benzettiği bu lezzetler kısa zamanda 'Karadeniz yemekleri güzel midir, değil midir?' tartışmasına sebep oldu.

Kimilerinin Çin, Hint ya da Kore mutfağına benzettiği bu lezzetler kısa zamanda 'Karadeniz yemekleri güzel midir, değil midir?' tartışmasına sebep oldu.
twitter.com

Gelin, sosyal medyada uzayıp giden o tartışmaya birlikte göz atalım. 👇

Konuyu ilginç şekillerde ele alanlar oldu👇

Konuyu ilginç şekillerde ele alanlar oldu👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu yemekleri görünce kendi mutfağına sıkı sıkıya sarılanlar da dikkat çekti...👇

Bu yemekleri görünce kendi mutfağına sıkı sıkıya sarılanlar da dikkat çekti...👇
twitter.com

'Leblebi tozu' bizi de şaşırttı!👇

'Leblebi tozu' bizi de şaşırttı!👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Konuyu çok derinden ele alanlar ise hepimizi bir hayli düşündürdü. 👇

Konuyu çok derinden ele alanlar ise hepimizi bir hayli düşündürdü. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Birileri tarafını çoktan seçti... 👇

Birileri tarafını çoktan seçti... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
twitter.com

Tabii günün sonunda bir birincilik de geldi. 👇

Tabii günün sonunda bir birincilik de geldi. 👇
twitter.com

Bazı lezzetleri ayırmayı ihmal etmeyenlerse gözümüzden kaçmadı.👇

Bazı lezzetleri ayırmayı ihmal etmeyenlerse gözümüzden kaçmadı.👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aramızda uzmanlar da vardı. 👇

Aramızda uzmanlar da vardı. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu yorum biraz kafamızı karıştırdı...👇

Bu yorum biraz kafamızı karıştırdı...👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Peki siz Karadeniz lezzetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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