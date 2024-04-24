Yunanistan'dan Sonra Almanya da Başladı Bu Kez Konu 'Döner' Oldu! Peki 'Ekmek Arası Döner'in Mucidi Kim?

24.04.2024 - 22:55
Son Güncelleme: 24.04.2024 - 22:58
Sosyal medyada bomba etkisi yaratan tartışma 'ekmek arası dönerden' başladı. Yunanistan'ın baklava, sarma, dolma, kebap, cacık ve son olarak da etli ekmeğe sahip çıkmasından sonra şimdi de Almanya ile 'döner' tartışması başladı. Peki, ekmek arası döneri kim buldu?
Kaynak: Emre Ertem (@ertem_emre)
İlk olarak size Almanların döner sevgisini hatırlatmak isteriz. Zira geçtiğimiz yıllarda Almanya'da günde iki milyon porsiyon döner kebap tüketildiği ortaya çıkmıştı.
Şimdi de sırada, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o haber var: Berlin Eyaleti'nin resmi internet sitesinde ekmek arası dönerin ilk kez Berlin'de bulunduğu yazıyor...
Anlaşılan, Yunanistan ile süren baklava, sarma, dolma, kebap, cacık, etli ekmek tartışmalarına şimdi de Almanya ile 'döner' dahil oldu.
İddialara göre, 'Ekmek arası döner' Türkiye'de yokmuş ve ilk kez Berlin'de bulunmuş!
DW'de yer alan metinde: Dönerin yapılış şeklinin Türkiye'den geldiği kabul ediliyor. Fakat fikrin ilk olarak Almanya'da ortaya çıktığına değiniliyor.
Peki, Dönerin Mucidi Kimdir? Ekmek Arası Dönerin Mucidi Kadir Nurman mı?
İşte, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan o gravür... 👇
Bu sırada Türkiye ise 'Döner'e Geleneksel Özellik Garantisi verilmesi için başvuruda bulundu.
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