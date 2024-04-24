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Yunanistan'dan Sonra Almanya da Başladı Bu Kez Konu 'Döner' Oldu! Peki 'Ekmek Arası Döner'in Mucidi Kim?

Yunanistan'dan Sonra Almanya da Başladı Bu Kez Konu 'Döner' Oldu! Peki 'Ekmek Arası Döner'in Mucidi Kim?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.04.2024 - 22:55 Son Güncelleme: 24.04.2024 - 22:58

Sosyal medyada bomba etkisi yaratan tartışma 'ekmek arası dönerden' başladı. Yunanistan'ın baklava, sarma, dolma, kebap, cacık ve son olarak da etli ekmeğe sahip çıkmasından sonra şimdi de Almanya ile 'döner' tartışması başladı. Peki, ekmek arası döneri kim buldu?  

Kaynak: Emre Ertem (@ertem_emre)

İlk olarak size Almanların döner sevgisini hatırlatmak isteriz. Zira geçtiğimiz yıllarda Almanya'da günde iki milyon porsiyon döner kebap tüketildiği ortaya çıkmıştı.

İlk olarak size Almanların döner sevgisini hatırlatmak isteriz. Zira geçtiğimiz yıllarda Almanya'da günde iki milyon porsiyon döner kebap tüketildiği ortaya çıkmıştı.

Hatta ekmek arası döner ve salatanın, ayaküstü yenen fast food tarzı yemekler arasında Batı kültürünün dikkat çeken lezzeti 'sosisi' geride bıraktığı da görülmüştü.

Şimdi de sırada, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o haber var: Berlin Eyaleti'nin resmi internet sitesinde ekmek arası dönerin ilk kez Berlin'de bulunduğu yazıyor...

Şimdi de sırada, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o haber var: Berlin Eyaleti'nin resmi internet sitesinde ekmek arası dönerin ilk kez Berlin'de bulunduğu yazıyor...

Anlaşılan, Yunanistan ile süren baklava, sarma, dolma, kebap, cacık, etli ekmek tartışmalarına şimdi de Almanya ile 'döner' dahil oldu.

Anlaşılan, Yunanistan ile süren baklava, sarma, dolma, kebap, cacık, etli ekmek tartışmalarına şimdi de Almanya ile 'döner' dahil oldu.

Gelin, şimdi de o tartışmanın nasıl başladığına göz atalım... 👇

İddialara göre, 'Ekmek arası döner' Türkiye'de yokmuş ve ilk kez Berlin'de bulunmuş!

İddialara göre, 'Ekmek arası döner' Türkiye'de yokmuş ve ilk kez Berlin'de bulunmuş!
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DW'de yer alan metinde: Dönerin yapılış şeklinin Türkiye'den geldiği kabul ediliyor. Fakat fikrin ilk olarak Almanya'da ortaya çıktığına değiniliyor.

DW'de yer alan metinde: Dönerin yapılış şeklinin Türkiye'den geldiği kabul ediliyor. Fakat fikrin ilk olarak Almanya'da ortaya çıktığına değiniliyor.

'Etin şişte kızartılma şeklinin Türkiye'den geldiği doğrudur. Ancak kebap Almanya'da Türkiye'den farklı yeniliyor. Bir parça ekmeğin içini kebap eti, salata ve sosla doldurma fikri görünüşe göre ilk olarak Almanya'da ortaya çıktı.'

Peki, Dönerin Mucidi Kimdir? Ekmek Arası Dönerin Mucidi Kadir Nurman mı?

Peki, Dönerin Mucidi Kimdir? Ekmek Arası Dönerin Mucidi Kadir Nurman mı?

Dönerin kim tarafından bulunduğu konusunda çeşitli iddialar bulunuyor. Hatırlarsanız 2012 yılında, Türk girişimci Nevzat Salim, dönerin ekmek arası formunu ilk defa 1969 yılında Almanya'nın BadenWürttemberg eyaletine bağlı Reutlingen şehrinde sattığını öne sürmüştür.

Öte yandan, Berlin'de yaşayan bir Türk işçi olan Mehmet Aygün de döneri 1971 yılında Almanya'ya ilk getiren kişi olduğunu iddia etti. Ancak bu duruma 2011 yılında, Türk Döner Üreticileri Federasyonu el attı. Dönerin mucidi unvanı Kadir Nurman'a verildi. 

Türk Döner Üreticileri Federasyonu'nun bu kararın rağmen, dönerin ekmek ile tüketildiğine dair 1857 tarihli kaynakların da varlığına işaret ediliyor.

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan o gravür... 👇

İşte, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan o gravür... 👇
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Bu sırada Türkiye ise 'Döner'e Geleneksel Özellik Garantisi verilmesi için başvuruda bulundu.

Bu sırada Türkiye ise 'Döner'e Geleneksel Özellik Garantisi verilmesi için başvuruda bulundu.
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Başvurunun 3 ayda sonuçlanması bekleniyor. Bu sırada sosyal medya kullanıcılarının da konuya ilişkin dikkat çeken yorumları oldu. Gelin birlikte bir de o yorumlara göz atalım. 👇

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