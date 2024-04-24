Yunanistan'dan Sonra Almanya da Başladı Bu Kez Konu 'Döner' Oldu! Peki 'Ekmek Arası Döner'in Mucidi Kim?

Dönerin kim tarafından bulunduğu konusunda çeşitli iddialar bulunuyor. Hatırlarsanız 2012 yılında, Türk girişimci Nevzat Salim, dönerin ekmek arası formunu ilk defa 1969 yılında Almanya'nın BadenWürttemberg eyaletine bağlı Reutlingen şehrinde sattığını öne sürmüştür.

Öte yandan, Berlin'de yaşayan bir Türk işçi olan Mehmet Aygün de döneri 1971 yılında Almanya'ya ilk getiren kişi olduğunu iddia etti. Ancak bu duruma 2011 yılında, Türk Döner Üreticileri Federasyonu el attı. Dönerin mucidi unvanı Kadir Nurman'a verildi.

Türk Döner Üreticileri Federasyonu'nun bu kararın rağmen, dönerin ekmek ile tüketildiğine dair 1857 tarihli kaynakların da varlığına işaret ediliyor.