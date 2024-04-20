Dışarıda Yemiyoruz Boykotunun Sembolü Oldu! Tanesi 110 Liraya Satılan Kuzguncuk Mantarı Ne Kadara Mal Oluyor?
Dışarıda Yemiyoruz Boykotunun Sembolü Oldu! Tanesi 110 Liraya Satılan Kuzguncuk Mantarı Ne Kadara Mal Oluyor?
Türkiye'nin gündemine oturan 'Dışarıda Yemiyoruz' akımının sembolü haline gelen 'Kuzguncuk Mantarı'nın maliyetini hesapladık. Tanesi 110 liraya satılan, 'unsuz ve yağsız Antep fıstıklı kurabiyeyi' evde yapsanız, ne kadara mal olurdu? Gelin öğrenelim.
Hazırsanız, kolları sıvayın mutfağa giriyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelin işe, tanesi 110 TL olarak satılan 'Kuzguncuk Mantarı'nın patentine sahip olan fırının işletmecisi tarafından yapılan açıklamayla başlayalım!
'Dışarıda yemiyoruz' boykotunun sembolü haline gelen Kuzguncuk mantarına tepkiler sürüyor: Boykot çağrısı geldi.
Şimdi de içerisinde un, yağ ve şeker bulunmayan, yalnızca Antep fıstığından yapılan ve hurma ile tatlandırıldığı söylenen Kuzguncuk mantarının maliyetini hesaplayalım.
Evde Yapılan Kuzguncuk Mantarı'nın Maliyeti Ne Kadar?
Peki, siz bu kurabiyenin maliyeti ve satış fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın