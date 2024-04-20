Dışarıda Yemiyoruz Boykotunun Sembolü Oldu! Tanesi 110 Liraya Satılan Kuzguncuk Mantarı Ne Kadara Mal Oluyor?

Haber Global ekibiyle konuşan işletme sahibi 'Kesinlikle bir kurabiye değil, zaten bizim patentli ürünümüz.' diyerek Kuzguncuk Mantarını anlattı.

Meğer, zam yapmayı düşünüyorlarmış; 'Fiyatlandırmamızla, neredeyse maliyetine sattığımız bir ürün. Antep fıstığının kilosunu bin liraya aldığımız bir ürünü gündem yaptılar.' diyen işletme sahibi aslında zam yapacaklarını açıkladı. 'Biz zam yapmayı düşünürken, kurtarmadığı için...'

Gelelim Kuzguncuk Mantarının sırrına, 'Sadece Antep fıstığı ile yaptığımız, bir fıstık ezmesi, baklava yiyormuşsunuz hissiyatı veren bir ürün.'