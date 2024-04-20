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Dışarıda Yemiyoruz Boykotunun Sembolü Oldu! Tanesi 110 Liraya Satılan Kuzguncuk Mantarı Ne Kadara Mal Oluyor?

Dışarıda Yemiyoruz Boykotunun Sembolü Oldu! Tanesi 110 Liraya Satılan Kuzguncuk Mantarı Ne Kadara Mal Oluyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.04.2024 - 12:37 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 12:50

Türkiye'nin gündemine oturan 'Dışarıda Yemiyoruz' akımının sembolü haline gelen 'Kuzguncuk Mantarı'nın maliyetini hesapladık. Tanesi 110 liraya satılan, 'unsuz ve yağsız Antep fıstıklı kurabiyeyi' evde yapsanız, ne kadara mal olurdu? Gelin öğrenelim. 

Hazırsanız, kolları sıvayın mutfağa giriyoruz...

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Gelin işe, tanesi 110 TL olarak satılan 'Kuzguncuk Mantarı'nın patentine sahip olan fırının işletmecisi tarafından yapılan açıklamayla başlayalım!

Gelin işe, tanesi 110 TL olarak satılan 'Kuzguncuk Mantarı'nın patentine sahip olan fırının işletmecisi tarafından yapılan açıklamayla başlayalım!

Haber Global ekibiyle konuşan işletme sahibi 'Kesinlikle bir kurabiye değil, zaten bizim patentli ürünümüz.' diyerek Kuzguncuk Mantarını anlattı. 

Meğer, zam yapmayı düşünüyorlarmış; 'Fiyatlandırmamızla, neredeyse maliyetine sattığımız bir ürün. Antep fıstığının kilosunu bin liraya aldığımız bir ürünü gündem yaptılar.' diyen işletme sahibi aslında zam yapacaklarını açıkladı. 'Biz zam yapmayı düşünürken, kurtarmadığı için...' 

Gelelim Kuzguncuk Mantarının sırrına, 'Sadece Antep fıstığı ile yaptığımız, bir fıstık ezmesi, baklava yiyormuşsunuz hissiyatı veren bir ürün.'

'Dışarıda yemiyoruz' boykotunun sembolü haline gelen Kuzguncuk mantarına tepkiler sürüyor: Boykot çağrısı geldi.

'Dışarıda yemiyoruz' boykotunun sembolü haline gelen Kuzguncuk mantarına tepkiler sürüyor: Boykot çağrısı geldi.

Yurt genelinde fiyatlara tepki için kafe ve restoranlara gitmeyin çağrısında bulunan sivil toplum kuruluşlarının boykot çağrısı da devam ediyor. Boykot, 20 ila 21 Nisan tarihilerini kapsıyor.

Şimdi de içerisinde un, yağ ve şeker bulunmayan, yalnızca Antep fıstığından yapılan ve hurma ile tatlandırıldığı söylenen Kuzguncuk mantarının maliyetini hesaplayalım.

Şimdi de içerisinde un, yağ ve şeker bulunmayan, yalnızca Antep fıstığından yapılan ve hurma ile tatlandırıldığı söylenen Kuzguncuk mantarının maliyetini hesaplayalım.

Bunun için 'Kuzguncuk Mantarı'nın bilinen tarifini ele alıyoruz. Fırın'ın meşhur 6 çeşidi arasında: Fıstıklı, Fındıklı, Fındık-Kakaolu, Cevizli, Hurmalı-Fındıklı ve Antep Fıstıklı lezzetleri bulunuyor. Kurabiyenin orijinal tarifinde her bir kurabiye için 130 Gr Antep fıstığı kullanıldığı belirtiliyor. 

Kuzguncuk Mantarı'nın Malzemeleri 

  • Antep Fıstığı (130 Gr)

  • Organik Hurma Suyu

Evde Yapılan Kuzguncuk Mantarı'nın Maliyeti Ne Kadar?

Evde Yapılan Kuzguncuk Mantarı'nın Maliyeti Ne Kadar?

İlk olarak kurabiyenin ham madde maliyetini hesaplıyoruz:

  • Antep Fıstığı: Her bir kurabiyede 130 Gr Antep fıstığı bulunuyor. Bir kilogram Antep fıstığı ortalama 1.000 TL, bu durumda bir kurabiye için 130 TL'lik fıstık gerekiyor. 

  • Hurma Suyu: 20 Gr hurma suyu için ise ortalama 14 TL'ye mal oluyor. 

Sıra geldi kurabiyenin pişirme maliyeti ve işçiliğine:

  • Bunun için de ortalama 30 TL masraf yapıyoruz. 

Kurabiyenin maliyeti: 174 TL oluyor. 

Peki, siz bu kurabiyenin maliyeti ve satış fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki, siz bu kurabiyenin maliyeti ve satış fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hadi, sosyal medya kullanıcılarının konuya ilişkin yorumlarına da göz atalım... 👇

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