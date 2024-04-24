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İstanbul'un Tarihi Semtinde Denize Ulaşan 'Hanımoğlu Sokağının' Kapalı Olması Sosyal Medyanın Gündeminde!

İstanbul'un Tarihi Semtinde Denize Ulaşan 'Hanımoğlu Sokağının' Kapalı Olması Sosyal Medyanın Gündeminde!

Üsküdar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.04.2024 - 20:39

Sosyal medyanın gündeminde bu kez İstanbul'un denize çıkan sokaklarında biri vardı. Megakentin belki de en güzel sokakları olan denize açılan sokaklarından birinden geçmek isteyen sosyal medya kullanıcısı, Üsküdar'da bulunan Hanımoğlu sokakta hayal kırıklığına uğradı. Sokağın kapalı olma sebebiyse dikkat çekiciydi! 

Kaynak: Ömer Faruk Yavaşçay (@omeryavascay)

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Üsküdar'ın denize açılan, tarihi yapıları birbirine bağlayan sokağı: Hanımoğlu sokak, sonunda sizi Üsküdar Sahiline ulaştırıyor.

Üsküdar'ın denize açılan, tarihi yapıları birbirine bağlayan sokağı: Hanımoğlu sokak, sonunda sizi Üsküdar Sahiline ulaştırıyor.

Kuzeyinde Beykoz, doğusunda Ümraniye, güneydoğusunda Ataşehir ve güneyinde Kadıköy ilçeleriyle komşu olan İstanbul'un en önemli tarihi ilçelerinden biri olan Üsküdar'ın Kandilli semtinde yer alan kıvrımlı ve upuzun bu sokak olan Hanımoğlu sokağının konumunu buranda bulabilirsiniz. 👇

Google Haritalar Konum Bilgisi İçin Tıklayın

Gelelim, asıl konumuza! Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Hanımoğlu sokağına dikkat çeken Ömer Faruk Yavaşçay, sokağın kapalı olma nedenini takipçilerine açıkladı.

Gelelim, asıl konumuza! Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Hanımoğlu sokağına dikkat çeken Ömer Faruk Yavaşçay, sokağın kapalı olma nedenini takipçilerine açıkladı.

Üsküdar Nevmekan Kandilli'den Vaniköy sahile inmek isterken fark ettiği bu durum karşısında bir de isyan etti! Zira, sokak yol çalışması nedeniyle kapalı değildi. Sizin için işaretlediğimiz haritada göreceğiniz üzere neredeyse bir cadde uzunluğundaki bu sokak bir siteye verilmişti.

Anlaşılan, İstanbul'un eşsiz tarihini dolaşarak Üsküdar Nevmekan Kandilli'den Hanımoğlu sokağından Vaniköy sahile inmek isteyenler için bu pek mümkün olmayacak...

Anlaşılan, İstanbul'un eşsiz tarihini dolaşarak Üsküdar Nevmekan Kandilli'den Hanımoğlu sokağından Vaniköy sahile inmek isteyenler için bu pek mümkün olmayacak...
twitter.com

Sokağın Nevmekan Kandilli tarafından girişinde yer alan site bu fotoğrafta görünüyor. 👇

Sokağın Nevmekan Kandilli tarafından girişinde yer alan site bu fotoğrafta görünüyor. 👇
twitter.com

Yine fotoğraftan anlaşıldığı üzere sokağın Valiköy sahile ulaştığı nokta ise sitenin çıkışına denk geliyor.

Yine fotoğraftan anlaşıldığı üzere sokağın Valiköy sahile ulaştığı nokta ise sitenin çıkışına denk geliyor.
twitter.com
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Hanımoğlu sokağının tarihi yapılarını da yine bir harita ile takipçileriyle paylaşan Yavaşçay, sokağın vatandaşlara açık olması gerektiğini de ifade etti.

Hanımoğlu sokağının tarihi yapılarını da yine bir harita ile takipçileriyle paylaşan Yavaşçay, sokağın vatandaşlara açık olması gerektiğini de ifade etti.
twitter.com

Neredeyse bir cadde uzunluğundaki sokağın kollarında ve üzerinde: Metamorfosis Rum Ortodoks Kilisesi, Kandilli Rum Okulu, Glavany Köşkü, Kandilli Rum Ortodoks Mezarlığı, Mehmet Sait Efendi Çeşmesi, Sarnıç, Kız Lisesi ve Hazire yer alıyor...

Neredeyse bir cadde uzunluğundaki sokağın kollarında ve üzerinde: Metamorfosis Rum Ortodoks Kilisesi, Kandilli Rum Okulu, Glavany Köşkü, Kandilli Rum Ortodoks Mezarlığı, Mehmet Sait Efendi Çeşmesi, Sarnıç, Kız Lisesi ve Hazire yer alıyor...

Konuya ilişkin şikayetini İBB çözüm ve Üsküdar Belediyesine gönderen sosyal medya kullanıcısı, sürecin takipçisi olacak gibi görünüyor.

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