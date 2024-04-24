İstanbul'un Tarihi Semtinde Denize Ulaşan 'Hanımoğlu Sokağının' Kapalı Olması Sosyal Medyanın Gündeminde!

Üsküdar Nevmekan Kandilli'den Vaniköy sahile inmek isterken fark ettiği bu durum karşısında bir de isyan etti! Zira, sokak yol çalışması nedeniyle kapalı değildi. Sizin için işaretlediğimiz haritada göreceğiniz üzere neredeyse bir cadde uzunluğundaki bu sokak bir siteye verilmişti.