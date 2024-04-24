İstanbul'un Tarihi Semtinde Denize Ulaşan 'Hanımoğlu Sokağının' Kapalı Olması Sosyal Medyanın Gündeminde!
İstanbul'un Tarihi Semtinde Denize Ulaşan 'Hanımoğlu Sokağının' Kapalı Olması Sosyal Medyanın Gündeminde!
Sosyal medyanın gündeminde bu kez İstanbul'un denize çıkan sokaklarında biri vardı. Megakentin belki de en güzel sokakları olan denize açılan sokaklarından birinden geçmek isteyen sosyal medya kullanıcısı, Üsküdar'da bulunan Hanımoğlu sokakta hayal kırıklığına uğradı. Sokağın kapalı olma sebebiyse dikkat çekiciydi!
Kaynak: Ömer Faruk Yavaşçay (@omeryavascay)
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Üsküdar'ın denize açılan, tarihi yapıları birbirine bağlayan sokağı: Hanımoğlu sokak, sonunda sizi Üsküdar Sahiline ulaştırıyor.
Gelelim, asıl konumuza! Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Hanımoğlu sokağına dikkat çeken Ömer Faruk Yavaşçay, sokağın kapalı olma nedenini takipçilerine açıkladı.
Anlaşılan, İstanbul'un eşsiz tarihini dolaşarak Üsküdar Nevmekan Kandilli'den Hanımoğlu sokağından Vaniköy sahile inmek isteyenler için bu pek mümkün olmayacak...
Sokağın Nevmekan Kandilli tarafından girişinde yer alan site bu fotoğrafta görünüyor. 👇
Yine fotoğraftan anlaşıldığı üzere sokağın Valiköy sahile ulaştığı nokta ise sitenin çıkışına denk geliyor.
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Hanımoğlu sokağının tarihi yapılarını da yine bir harita ile takipçileriyle paylaşan Yavaşçay, sokağın vatandaşlara açık olması gerektiğini de ifade etti.
Neredeyse bir cadde uzunluğundaki sokağın kollarında ve üzerinde: Metamorfosis Rum Ortodoks Kilisesi, Kandilli Rum Okulu, Glavany Köşkü, Kandilli Rum Ortodoks Mezarlığı, Mehmet Sait Efendi Çeşmesi, Sarnıç, Kız Lisesi ve Hazire yer alıyor...
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