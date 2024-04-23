Tek Listede: Yunan Adaları Feribot Fiyatları! Peki Hangi Şehirlerden Hangi Yunan Adaları'na Geçiş Yapılır?

Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan ve Kuşadası Ege Port'tan kalkış yapan yüksek hızlı deniz otobüslerinin tek yön, aynı gün dönüş ve farklı gün gidiş-dönüş bilet fiyatları değişiklik gösteriyor.

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, Ağustos ayında ise haftanın her günü olacak şekilde yeniden planlanacak. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonra ise haftanın her günü düzenlecek. Fiyatlar ise güne, gidiş-dönüş seçeneklerine göre farklılık gösteriyor: 35 eurodan başlayan fiyatlar, 52 euroya kadar ulaşıyor.