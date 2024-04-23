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Tek Listede: Yunan Adaları Feribot Fiyatları! Peki Hangi Şehirlerden Hangi Yunan Adaları'na Geçiş Yapılır?

Tek Listede: Yunan Adaları Feribot Fiyatları! Peki Hangi Şehirlerden Hangi Yunan Adaları'na Geçiş Yapılır?

Yunanistan Vize
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.04.2024 - 09:05 Son Güncelleme: 23.04.2024 - 09:06

Nisan ayında başlayan Yunan Adaların'na kapıda vize uygulamasıyla feribot fiyatları dikkat çekti. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) da özel tur şirketleri gibi Ege Adaları'ndan Yunan Adaları'na sefer başlattı. Peki, Yunan Adaları sefer fiyatları ne kadar? Yunan Adaları gidiş-dönüş biletleri nereden alınır? 

İşte, detaylar...

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Tatillerini Yunanistan'da değerlendirmek isteyenler için kapıda vize uygulaması önemli bir tercih haline geldi.

Tatillerini Yunanistan'da değerlendirmek isteyenler için kapıda vize uygulaması önemli bir tercih haline geldi.

Yunanistan kapı vizesiyle, seyahat edilebilecek Doğu Ege Yunan Adaları için vize ücreti 60 euro olarak belirlendi. İşte, Schengen vize formuyla aynı olan Yunanistan kapı vizesiyle gidilebilecek adalar: 

  • Rodos

  • Midilli (Lesvos)

  • Limni

  • Sakız (Chios)

  • Sisam (Samos)

  • Leros (İleryoz)

  • Kalimnos

  • Kos (İstanköy)

  • Simi (Sömbeki)

  • Meis (Kastellorizo)

Yunan Adaları Kapıda Vize İşlemlerine İlişkin Detayları Burada Bulabilirsiniz 👇

Yunan Adaları'na Hangi Şehirlerdeki Feribot Limanlarından Geçiş Yapılabilir?

Yunan Adaları'na Hangi Şehirlerdeki Feribot Limanlarından Geçiş Yapılabilir?

En çok adaya geçiş seçeneği bulunan şehir Bodrum, buradan Patmos, Leros, Kos, Kalimnos ve Simi adalarına geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Seferihisar, Datça, Turgutreis, Kaş ve Marmaris'ten de Yunan Adaları'na geçiş yapılabiliyor. İşte, seçenekleriniz: 

  • Ayvalık'tan: Midilli

  • Bodrum'dan: Patmos, Leros, Kos, Kalimnos ve Simi

  • Çeşme'den: Sakız

  • Kuşadası'ndan: Sisam

  • Turgutreis'ten: Kos

  • Datça'dan: Simi

  • Kaş'tan: Meis

  • Marmaris veya Fethiye'den: Rodos'a geçilebiliyor.

Yunan Adaları Feribot Fiyatları: Gidiş-Dönüş

Yunan Adaları Feribot Fiyatları: Gidiş-Dönüş

  • Ayvalık - Midilli 30 euro

  • Bodrum - Kos 45 euro

  • ⁠Bodrum - Leros, Patmos, Kalimnos 60 euro

  • Çeşme - Sakız 55 euro

  • Fethiye - Rodos 65 euro

  • Kaş - Meis 35 euro

  • Kuşadası - Samos 45 euro

  • Seferihisar - Samos 35 euro

UYARI: Söz konusu limanlardan Yunan Adaları'na geçiş ücretleri hafta içi hafta sonu günlerine, tek yön, aynı gün dönüş ve farklı gün gidiş-dönüş seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor.

İDO tarafından başlatılan seferleri tercih ederseniz, 'İDO Ege' veya 'İDO Akdeniz' gemisiyle Samos'a gidebilirsiniz.

İDO tarafından başlatılan seferleri tercih ederseniz, 'İDO Ege' veya 'İDO Akdeniz' gemisiyle Samos'a gidebilirsiniz.

Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan ve Kuşadası Ege Port'tan kalkış yapan yüksek hızlı deniz otobüslerinin tek yön, aynı gün dönüş ve farklı gün gidiş-dönüş bilet fiyatları değişiklik gösteriyor. 

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, Ağustos ayında ise haftanın her günü olacak şekilde yeniden planlanacak. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonra ise haftanın her günü düzenlecek. Fiyatlar ise güne, gidiş-dönüş seçeneklerine göre farklılık gösteriyor: 35 eurodan başlayan fiyatlar, 52 euroya kadar ulaşıyor. 

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