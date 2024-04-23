Tek Listede: Yunan Adaları Feribot Fiyatları! Peki Hangi Şehirlerden Hangi Yunan Adaları'na Geçiş Yapılır?
Tek Listede: Yunan Adaları Feribot Fiyatları! Peki Hangi Şehirlerden Hangi Yunan Adaları'na Geçiş Yapılır?
Nisan ayında başlayan Yunan Adaların'na kapıda vize uygulamasıyla feribot fiyatları dikkat çekti. İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) da özel tur şirketleri gibi Ege Adaları'ndan Yunan Adaları'na sefer başlattı. Peki, Yunan Adaları sefer fiyatları ne kadar? Yunan Adaları gidiş-dönüş biletleri nereden alınır?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tatillerini Yunanistan'da değerlendirmek isteyenler için kapıda vize uygulaması önemli bir tercih haline geldi.
Yunan Adaları'na Hangi Şehirlerdeki Feribot Limanlarından Geçiş Yapılabilir?
Yunan Adaları Feribot Fiyatları: Gidiş-Dönüş
İDO tarafından başlatılan seferleri tercih ederseniz, 'İDO Ege' veya 'İDO Akdeniz' gemisiyle Samos'a gidebilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın